Окупанти пошкодили будівлю ядерної установки "Джерело нейтронів" у Харкові - Держінспекція ядерного управління

Про це повідомила Державна інспекція ядерного управління у Telegramm з посиланням на надану експлуатуючою організацією інформацію.



Через обстріли 26 березня будівлі "Джерела нейтронів" ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут" були виявлені значні пошкодження теплоізоляційної обшивки будівлі та часткове осипання матеріалів облицювання в експериментальній залі установки.



Персонал продовжує огляд будівель, споруд та обладнання установки задля фіксації всіх ушкоджень.



При цьому Держінспекція застерігає про високу імовірність нових пошкоджень ядерної установки через постійні обстріли окупантами району, де вона розташована.



З 24 березня ядерна установка переведена режим "тривалий зупин".



Станом на 16.00 27 березня оперативний персонал контролює стан ядерерну установку, зовнішнє електропостачання там відсутнє, радіаційна обстановка на майданчику в межах норми.



Наразі персонал намагається усунути наслідки бойових дій та підтримувати у працездатному стані обладнання ядерної установки, на скільки це можливо в умовах постійних обстрілів та бомбардувань майданчику.



Держінспекція підкреслює, що "Джерело нейтронів", як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій. Відтак продовження обстрілів можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій.

Нагадаємо, у Харкові ядерна установка "Джерело нейтронів" фізико-технічного інституту потрапила під обстріли РФ.

З початку війни російські війська неодноразово обстрілювали ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут". Там розташована дослідна ядерна установка "Джерело нейтронів".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb