В Україні конфіскували майно Табачника - ексміністра освіти часів Януковича
Майно ексміністра освіти часів президента-втікача Януковича Дмитра Табачника надійшло до управління Фонду державного майна України
Про це повідомив голова Фонду держмайна Віталій Коваль.
Мова йде про:
- кошти у розмірі майже 144 тис. доларів;
- 5 земельних ділянок та елітний будинок площею 672,7 кв м в смт Козин, Обухівського району Київської області;
- ½ квартири в Києві на вулиці Ярославів Вал;
- право на компенсацію грошових активів у розмірі понад 40 млн грн;
- право кредиторської вимоги на суму понад 191 тис. грн;
Також рішенням Вищого антикорупційного суду до ФДМУ передане майно колишнього проросійського священнослужителя Ростислава Швеця. Це квартира в Сімферополі та 4 автівки: два Мерседеси, Тойота і Нісан.
"Фонд продовжує реалізовувати санкційні активи. Майно окупантів, колаборантів та ворогів України має працювати на користь країни! Нагадаю, всі кошти від реалізації таких активів спрямовуються до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії", - написав очільник фонду.
- 21 березня Табачника заочно засудили до 15 років тюрми. Його визнали винним за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору); ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).
- 25 березня стало відомо, що Мін'юст подав позов до Вищого антикорупційного суду з проханням конфіскувати майно ексміністра освіти Дмитра Табачника, заочно засудженого до 15 років тюрми.
- 11 квітня повідомлялось, що Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України й стягнув майно ексміністра освіти й науки Дмитра Табачника в дохід держави.
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