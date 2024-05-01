В Україні конфіскували майно Табачника - ексміністра освіти часів Януковича

Про це повідомив голова Фонду держмайна Віталій Коваль.

Мова йде про:

кошти у розмірі майже 144 тис. доларів;

5 земельних ділянок та елітний будинок площею 672,7 кв м в смт Козин, Обухівського району Київської області;

½ квартири в Києві на вулиці Ярославів Вал;

право на компенсацію грошових активів у розмірі понад 40 млн грн;

право кредиторської вимоги на суму понад 191 тис. грн;

Також рішенням Вищого антикорупційного суду до ФДМУ передане майно колишнього проросійського священнослужителя Ростислава Швеця. Це квартира в Сімферополі та 4 автівки: два Мерседеси, Тойота і Нісан.

"Фонд продовжує реалізовувати санкційні активи. Майно окупантів, колаборантів та ворогів України має працювати на користь країни! Нагадаю, всі кошти від реалізації таких активів спрямовуються до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії", - написав очільник фонду.