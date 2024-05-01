У районі Маріуполя прогриміли вибухи: окупанти посилили перевірки автівок у місті

Про це Маріупольська міська рада повідомила з посиланням на місцевий рух спротиву.

"Сьогодні в усіх районах окупованого Маріуполя жителі чули вибухи. За попередньою інформацією, було гаряче в районі щільного базування окупантів під Маріуполем - по лінії с. Шевченко до с. Агробаза", - йдеться у повідомленні.

Наразі не повідомляють, через що був дим - влучання чи впали уламки російського ППО. Проте відомо, що окупанти терміново розпочали передислокацію та шукають корегувальників. У центрі Маріуполя посилилися перевірки автівок.