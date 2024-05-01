На території РФ було уражено 13 НПЗ, що впливає на економічні та військові спроможності Росії. Колонка Сергія Згурця

Україна продовжує атакувати нафтопереробний комплекс РФ

Сьогодні, 1 травня, була здійснена чергова атака з використанням дронів-камікадзе по російській нафтопереробній промисловості. Під удар потрапив Рязанський НПЗ, який знаходиться безпосередньо біля міста. Пряма відстань від кордону України до цього НПЗ становить понад 450 км. Перші вибухи, за свідченнями очевидців, прогриміли о 2-й годині ночі. Після цього на території підприємства виникла масштабна пожежа. Ця атака призвела до ураження первинної переробки нафти на підприємстві. Українські медіа з посиланням на власні джерела одностайно стверджували, що це є спецоперацією ГУР МО України. Варто нагадати, що Рязанський НПЗ має заявлений обʼєм переробки нафтопродуктів в межах 17 млн тонн на рік. Власне цей НПЗ є одним із найбільших на території РФ. До речі, це не перша атака на цей завод. Перша така була здійснена 13 березня. Втім, тоді не вдалось вразити нафтопереробні місткості. Цього разу атака була успішною.

Загалом, в 9 регіонах РФ було завдано ударів по 13 російських НПЗ. Це впливає на економічні та військові спроможності Росії. Оскільки, за інформацією видання Politico, українські удари по російських НПЗ вже почали створювати проблеми для Кремля.

Посилення протиповітряної оборони України

Ворог теж посилює удари по наших обʼєктах. Саме тому питання посилення протиповітряної оборони сьогодні стає вкрай актуальним. На тлі цього зʼявилась цікава інформація про те, що Ізраїль знімає з бойового чергування комплекси Patriot. Зокрема, в Ізраїля є 4 батареї систем Patriot. Зараз низка інформаційних видань повідомляють про те, що ймовірно ці системи можуть опинитись в Україні. Втім, в самому Ізраїлі у ЗМІ зʼявились коментарі посадових осіб про те, що напряму ці системи Patriot передаватись Україні не будуть. Скоріше за все буде реалізований варіант, коли США ці комплекси викуплять в Ізраїля й потім передадуть Україні.

Варто нагадати, що сьогодні Україна має три комплекси Patriot. Наші політичні керівники та дипломати говорять, що Україні потрібно ще 7 таких систем. Зараз про це ведуться перемовини. Зокрема, зовсім нещодавно США намагались переконати Грецію та Іспанію поділитись своїми ЗРК Patriot. Греція відмовилась, в той час Іспанія готова передати лише ракети до цих систем.

РФ нарощує виробництво ракет

Також варто нагадати, що комплекси Patriot сьогодні є найсучаснішими в оснащенні ЗСУ. Ці комплекси використовуються для збиття ракет різного призначення. Зокрема, сьогодні ГУР МО України подало дані про те, скільки ракет виготовляє противник і яких типів. За даними ГУР росіяни мають 40 ракет "Циркон" й темпи виготовлення таких типів ракет складають понад 10 одиниць щомісяця. Це достатньо високі показники для нового зразка озброєння. Можна припустити, що цей тип ракет росіяни планують використовувати з наземних пускових установок. Саме тому вони хочуть збільшувати темпи виготовлення ракет "Циркон".

Також за даними ГУР МО України, окупанти можуть виготовляти ракети Х-69 у кількості 1-3 одиниці щомісяця з запасом 45 одиниць. Запас крилатих ракет "Калібр" в росіян становить 270 одиниць, а темпи виробництва складають 30-40 ракет щомісяця. Також ми знаємо, що для виготовлення всіх типів ракет росіяни використовують елементну базу різних країн. Зокрема, європейських країн. Втім, останнім часом вони частіше використовують китайські компоненти. Саме тому сьогодні Китай став важливим партнером для виготовлення різних типів озброєння.

Уряд оголосив про виділення 15 млрд грн на закупівлю дронів для ЗСУ

30 квітня премʼєр-міністр України Денис Шмигаль оголосив про те, що уряд виділив 15 млрд грн на закупівлю дронів для ЗСУ. Ця сума стала доповненням до тих 43 млрд грн, які вже були виділені на закупівлю дронів для потреб ЗСУ. Це досить високі показники, які скеровані на те, щоб виготовляти різні зразки БПЛА. Це вкрай позитивна тенденція, але є один нюанс. Ці 15 млрд грн виділяють не бюджет Міноборони, а Державній службі спеціального звʼязку через яку здійснюється закупівля дронів Міністерством цифрової інформації. Тому складається враження, що існує певна конкуренція у виготовленні дронів. Міноборони замовляє дрони через свої агенції, використовуючи підходи Prozorro, де закуповуються китайські дрони різного призначення. Нові ж розробки дронів закуповуються через Мінцифри.

В цілому, коли ми говоримо про закупівлю озброєнь для потреб ЗСУ, то є цікава тенденція, що в цьому році загалом на потреби, якщо подивитись на бюджет Міноборони, було вже виділено понад $6 млрд. При тому, що весь бюджет Міноборони цього року становить $40 млрд, з них $30 млрд заробітні плати військовим, а $10 млрд будуть виділені на закупівлю палива, одягу та закупівлю озброєнь. При тому, що весь потенціал українського ОПК є більшим, ніж показника у $6 млрд. Наші підприємства можуть виробляти утричі більше продукції. Питання лише у коштах.

Співпраця військових та українських виробників

Керівник проєктного офісу Акселератора МОУ, начальник штабу батальйону Павло Кишкар розповів про технологічну взаємодію між ЗСУ та промисловістю. За його словами, така співпраця існує постійно. Збройні сили України постійно тримають контакти з українськими виробниками. Обмін інформацією відбувається постійно. Військові з бойового досвіду намагаються передавати інформацію для вдосконалення розробок для потреб ЗСУ. Зокрема, за його словами, українські розробники дистанційних машин, які можуть виконувати різні завдання, сьогодні випереджають нашого ворога на кілька місяців вперед.

Павло Кишкар додав, що українських виробників сьогодні хвилює заборона експорту товарів військового та подвійного призначення. Оскільки, це часто унеможливлює розвиток їх винаходу, бо рентабельність продукції обмежена можливостями Міноборони України по закупівлі різного озброєння. Кишкар зауважив, що така політика держави є неправильною. Він вважає, що Україна має всі можливості вийти на міжнародні ринки товарі військового призначення. І цим варто користуватись під час війни. Він переконаний, що від таких рішень економіка України буде тільки розвиватись.



