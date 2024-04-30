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Китай продовжує допомагати РФ відновлювати ВПК, - Згурець

30 квітня, 2024 вiвторок
09:39
Війна з Росією Сі Цзіньпін та Путін

Аналітик Defense Express Сергій Згурець розповів, що Китай продовжує постачати РФ устаткування для відновлення військової техніки та компоненти для створення нового озброєння

Про це він розповів в етері Еспресо

"Заяви Ентоні Блінкена після візиту до Китаю достатньо жорсткі. Оскільки дійсно сьогодні значна частина російських військових потужностей відновлюється за допомогою Китаю. Це не пряма військова допомога. Втім, Китай продовжує передавати Росії устаткування, на якому відновлюється російська військова техніка. Також Пекін продовжує постачати РФ компоненти, які дозволяють росіянам створювати нові зразки озброєння", - розповів Згурець.

За словами аналітика, єдиним способом тиску на Китай щодо допомоги Росії залишаються санкції.

"Процес постачання до Росії китайських компонентів та устаткування не зменшується в обʼємах, а фактично збільшується. І єдиним дієвим способом тиску на Китай з боку США є збільшення санкцій проти низки китайських компаній. Однак Росія продовжує використовувати всі можливості для того, щоб збільшувати виготовлення зброї", - додав він.

  • 25 квітня стало відомо, що Китай допомагає Росії досягти військових цілей в Україні, продовжуючи продавати Москві такі товари, як технології БПЛА та інгредієнти для пороху.  
  • 29 квітня державний секретар США Ентоні Блінкен розкритикував Китай за постачання обладнання російській оборонній промисловості, заявивши, що китайці не можуть "дотримуватися обох сторін" у пошуках припинення конфлікту та покращення відносин між Пекіном та Європою
Теги:
Україна
Китай
російська армія
санкції проти Росії
окуповані території
окупанти
США
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