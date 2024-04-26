Іспанія передасть Україні ракети для Patriot, - El Pais

Про це повідомляє El Pais з посиланням на джерела.

Іспанія погодилася поставити Україні ракети Patriot всупереч тиску з боку НАТО та ЄС, щоб європейські країни, які мають цю систему американського виробництва, доставили її Києву з метою посилення його протиповітряної оборони від атак Росії.

Джерела уряді поінформували, що рішення про передачу невеликої кількості ракет відбулося після відмови міністерства оборони Іспанії передати Україні батарею Patriot, розгорнуту з 2013 року на кордоні Туреччини та Сирії.

Іспанська армія має у своєму розпорядженні три батареї, кожна з яких має відповідні ракетні пускові установки, радар і станцію управління, придбані в Німеччині у 2004 і 2014 роках. Одна з цих батарей розташована в місті Адана в Туреччині, а дві інші - на базі морської піхоти у Валенсії, і одна з них використовується для навчання українських та іспанських солдатів використанню цієї системи.

Міністерство оборони Іспанії категорично відмовилося постачати системи Україні, стверджуючи, що вони є єдиними ефективними системами в разі ракетної атаки, що "було продемонстровано під час воєн в Україні та на Близькому Сході", а іспанські збройні сили "недостатньо укомплектовані".

Проте, за словами джерел, як компенсацію уряд погодився надати партію ракет Patriot. Зазначається, що це буде дуже обмежена кількість, оскільки іспанський військовий резерв становить близько 50 одиниць, а перехоплювачі дуже дорогі., зокрема кожна одиниця коштує більше мільйона євро.