Кулеба про Patriot для України: в армії США, ймовірно, є один запасний

Про це він сказав у інтерв’ю The Guardian.

"Я думаю, що американська армія, ймовірно, має один запасний", - висловився Кулеба.

За словами очільника українського МЗС, держава визначила 7 систем протиповітряної оборони Patriot, що можуть використовуватися для захисту цивільного населення за межами Києва у великих містах.

Водночас видання зазначає, що зараз Іспанія та Греція розглядають можливість надання ЗРК Patriot Україні, системами також володіють Польща й Румунія. Український дипломат припустив, що восьму систему Україна може отримати від США.

Також Кулеба додав: переговори з союзниками про Patriot були складними через те, що держави торгувались щодо компенсації.

"Я не маю жодних сумнівів, зважаючи на прогрес, якого ми досягаємо, що Patriot прибудуть, і Німеччину слід похвалити за те, що вона зробила перший крок", - акцентував він.