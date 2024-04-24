Кулеба про Patriot для України: в армії США, ймовірно, є один запасний
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба припустив, що у Сполучених Штатів Америки, ймовірно, є система Patriot, яка може надійти Україні
Про це він сказав у інтерв’ю The Guardian.
"Я думаю, що американська армія, ймовірно, має один запасний", - висловився Кулеба.
За словами очільника українського МЗС, держава визначила 7 систем протиповітряної оборони Patriot, що можуть використовуватися для захисту цивільного населення за межами Києва у великих містах.
Водночас видання зазначає, що зараз Іспанія та Греція розглядають можливість надання ЗРК Patriot Україні, системами також володіють Польща й Румунія. Український дипломат припустив, що восьму систему Україна може отримати від США.
Також Кулеба додав: переговори з союзниками про Patriot були складними через те, що держави торгувались щодо компенсації.
"Я не маю жодних сумнівів, зважаючи на прогрес, якого ми досягаємо, що Patriot прибудуть, і Німеччину слід похвалити за те, що вона зробила перший крок", - акцентував він.
- 19 квітня країни Великої сімки за підсумками зустрічі на Кіпрі заявили про намір посилити протиповітряну оборону України. Водночас у Північноатлантичному альянсі держави зобов’язалися надати Україні більше систем протиповітряної оборони.
- 18 квітня стало відомо, що Україна може отримати ще шість систем протиповітряної оборони Patriot від партнерів по Північноатлантичному альянсу і ще одну - від Німеччини.
- 21 квітня уряд Німеччини заявив, що вже веде переговори з іншими країнами щодо нових зобов'язань з протиповітряної оборони для України.
- У неділю, 21 квітня, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре під час зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та канцлером Німеччини Олафом Шольцом оголосив про приєднання до ініціативи IAAD з надання Україні систем ППО.
- 23 квітня повідомлялось, уряд Шольца тисне на США, щоб вони поставили Україні принаймні ще один протиракетний комплекс Patriot, щоб допомогти закрити прогалину в протиповітряній обороні.
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