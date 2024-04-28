"Вони потрібні зараз тут": Зеленський наголосив на необхідності постачання ППО Україні
Російський терор можливий лише тому, що зброї та рішень для захисту життя в Україні поки що менше, ніж у Росії здатності руйнувати
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
"Усі знають, якими ефективними є "петріоти", "айріси", "насамси", "гоуки" та інші сучасні системи захисту неба. Вони потрібні зараз тут, в Україні: у Харкові, Дніпрі, Одесі, Миколаєві, Херсоні, на Донбасі та інших наших містах, які зазнають російських ударів", - наголосив він.
Зеленський підкреслив, що кожен лідер, кожна держава, кожен посол, які допомагають Україні з ППО зараз, є не лише рятівниками життя, а й тими, хто зменшує російську спокусу воювати. За словами президента, що менше Кремль досягатиме терором, то більше вони будуть зацікавлені в пошуку миру.
"Ми маємо примусити Росію до цього всі разом", - резюмував Зеленський.
- Міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер після засідання у форматі "Рамштайн" 26 квітня оголосила про додаткову допомогу з посилення української протиповітряної оборони.
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