"Вони потрібні зараз тут": Зеленський наголосив на необхідності постачання ППО Україні

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Усі знають, якими ефективними є "петріоти", "айріси", "насамси", "гоуки" та інші сучасні системи захисту неба. Вони потрібні зараз тут, в Україні: у Харкові, Дніпрі, Одесі, Миколаєві, Херсоні, на Донбасі та інших наших містах, які зазнають російських ударів", - наголосив він.



Зеленський підкреслив, що кожен лідер, кожна держава, кожен посол, які допомагають Україні з ППО зараз, є не лише рятівниками життя, а й тими, хто зменшує російську спокусу воювати. За словами президента, що менше Кремль досягатиме терором, то більше вони будуть зацікавлені в пошуку миру.

"Ми маємо примусити Росію до цього всі разом", - резюмував Зеленський.