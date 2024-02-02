Цьогоріч на мобілізацію та доозброєння може додатково знадобитися близько 700 млрд грн, - голова бюджетного комітету Ради

Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа в подкасті Центру економічної стратегії.

Вона розповіла, що за підрахунками Міністерства оборони, Міністерства фінансів та комітетів Верховної Ради з питань бюджету та питань оборони, цьогорічні потреби на мобілізацію й доозброєння можуть потребувати збільшення видатків держбюджету на приблизно 700 млрд грн. Зокрема, у 322 млрд грн додаткових видатків оцінюється мобілізація від 400 до 500 тис. військовозобов’язаних "тільки для того, щоб одягнути цих людей, навчити їх, годувати й виплачувати грошове забезпечення".

Підласа зауважила, що Міноборони на зустрічах з питання мобілізації та відкритих засіданнях оборонного комітету озвучувало додаткову потребу на закупівлю та модернізацію військової техніки, що коштуватиме близько 400 млрд грн.

"Тобто разом ідеться зараз про додаткову потребу на 2024 рік близько 700 млрд грн. Тут потрібно розуміти, що 700 млрд грн - це колосальна сума, це близько 22,5% усіх наших видатків у 2024 році та 41% наших видатків на оборону", - акцентувала голова комітету ВР з питань бюджету.