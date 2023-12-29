МВФ про додаткове фінансування мобілізації: очікуємо, що Україна генеруватиме внутрішні надходження
Представник Міжнародного валютного фонду Альфред Кеммер заявив, що Україна генеруватиме внутрішні надходження щодо питання збільшення фінансування на війту на мобілізацію
Про це він сказав в інтерв'ю "Голосу Америки".
Представник МВФ наголосив, що підтримка фонду зосереджена на підтримці роботи держави та її соціальних зобов'язань, а не на військовій сфері.
"Я завжди наголошую дуже чітко – ми очікуємо, щоб генерувались внутрішні надходження. Зміцнення економіки, структурні реформи, які підтримують економічну діяльність, краще управління забезпечать додаткові податкові надходження", - сказав Кеммер.
Президент Володимир Зеленський заявляв, що додаткова мобілізація вимагатиме нових коштів, а щоб профінансувати одного військовослужбовця, потрібно шестеро платників податків. Кеммер наголосив, що донори зосереджують свою економічну підтримку саме на соціальній складовій бюджету та функціонуванні уряду.
"Ми підтримуємо і слідкуємо за бюджетом у цілому, а не окремими видатками, і ми та донори допомагаємо урядові України під час війни виконувати основні функції, такі як захист вразливих верств населення, виплата заробітної плати, пенсії, оплата освіти, тощо. Саме на це спрямована програма фінансування обсягом 122 млрд", - зазначив Кеммер.
За його словами, якщо через війну Україна потребуватиме додаткових бюджетних видатків, то допомогти генерувати додаткові надходження має краще управління і, зокрема Національна стратегія доходів, яку 28 грудня затвердив уряд на виконання умов програми МВФ. Він додав, що стратегія дозволить "отримати більше надходжень до бюджету, підтримати потреби у витратах протягом цього часу", каже посадовець Фонду.
"Для приватного сектору в Україні потрібно створити таке середовище, яке дозволить отримувати податкові надходження і фінансувати видатки", – говорить Кеммер.
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У вівторок, 19 грудня, Володимир Зеленський проводить пресконференцію за підсумками 2023 року. Еспресо веде текстову онлайн-трансляцію. Президент поділився інформацією, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.
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