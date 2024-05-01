"Борусія Дортмунд" - ПСЖ: букмекери дали прогноз на півфінал Ліги чемпіонів
У середу, 1 травня, дортмундська "Борусія" і французький ПСЖ зіграють у першому півфіналі Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У чвертьфіналі Ліги чемпіонів ПСЖ пройшов "Барселону", а дортмундська "Борусія" переграла мадридський "Атлетико".
Букмекери вважають, що ПСЖ є фаворитом у першому півфіналі проти БД, на виграш французів дають коефіцієнт 2,42. На "Борусію" дають 2,93, а можливість нічиї у першій зустрічі оцінюють у 3,70.
Матч-відповідь пройде 7 травня.
Ліга чемпіонів
Півфінал. Перший матч
1 травня
"Борусія" (Дортмунд, Німеччина) - ПСЖ (Франція)
Початок - 22:00
Пряма трансляція - Megogo
- У вівторок, 30 квітня, мюнхенська "Баварія" зіграла внічию проти мадридського "Реалу" у першому півфіналі Ліги чемпіонів.
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