РФ атакувала КАБами Золочів на Харківщині: є загиблі
Уранці 1 травня російська окупаційна армія атакувала керованими авіабомбами приватний будинок та автівку в селищі Золочів Богодухівського району на Харківщині
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його даними, внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще двох поранено.
"Сьогодні о 10:00 росіяни завдали ударів КАБами по автомобілю та приватному будинку в селищі Золочів Богодухівського району. Внаслідок обстрілу загинули цивільний чоловік та жінка, які перебували в автівці", - написав він.
"Також спалахнули ще три автівки, які були неподалік місця влучання — постраждали 77-річний чоловік та жінка 74 років", - додав чиновник.
- Російська окупаційна армія вранці 1 травня також атакувала Харків. Унаслідок цього, ймовірно, є влучання по приватному будинку.
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