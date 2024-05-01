У Харкові прогримів вибух: імовірне влучання у приватний будинок

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"У місті було чути вибух, є загроза повторних прильотів. Будьте обережні", - написав він.

Згодом Терехов зауважив, що сталося влучання у приватний будинок на околиці міста. Щодо постраждалих та руйнувань - інформацію уточнюється. При детальному огляді місця прильоту було виявлено пошкодження 10 приватних домогосподарств.

Станом на 11:00 - без загиблих та поранених.

Зауважимо, що близько 10:20 Повітряні сили України попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.

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