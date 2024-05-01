Ветеранський бізнес: віцепрезидент ICC Ukraine Олексієнко закликав долучити до розробки законопроєкту Мінфін і Мінекономіки

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Не тільки соціальна підтримка й адаптація суспільства ветеранів має бути, але й економічні чинники та податкові пільги. Тому що, як анонсувало вже Міністерство ветеранів України, цей закон буде якраз про адаптацію ветеранів війни у суспільне життя, але, як ми бачимо, як показує практика, у нас бізнес не дуже охоче бере ветеранів на роботу. У наших ветеранів після війни виникають проблеми з започаткуванням бізнесу, їм немає куди звернутися. Зараз це ще на такому початковому етапі впровадження, ми бачимо другий місяць у новій команді в Міністерстві, але те, що проговорене, анонсовано, буде в цьому законопроєкті", - розповів віцепрезидент ICC Ukraine.

Олексієнко вважає, що в законопроєкті про ветеранське підприємництво не вистачає пояснення, чим саме це буде відрізнятися від звичайного бізнесу.

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"Ветеранський бізнес - це, по-перше, фізичні особи: ветерани; це підприємства, які мають бути визначені, наприклад, як я пропоную, 50 плюс одна акція, чи доля в статутному капіталі належить ветеранам. І ветеранському бізнесу мають надаватись, звичайно, податкові пільги та преференції. Так, можуть бути зловживання, але ми знаємо, як з ним боротись і як на законодавчому рівні цьому запобігти. Тому моя пропозиція все ж таки до цього законопроєкту залучати не тільки ветеранську спільноту і громадську раду при Мінветеранів, але й Міністерство фінансів, Міністерство економіки, аби пільги для ветеранів мали суттєвий характер і ветеран, який звільняється за служби міг розраховувати на своє майбутнє саме в бізнесі", - підсумував Олексієнко.

Нагадаємо, торік група з 40 народних депутатів, до якої входить Тарас Тарасенко, ініціювала законопроєкт "Про ветеранське підприємництво", який було представлено у Верховній Раді України. Цей документ, створений за участю експертів та ветеранів-підприємців, має на меті сприяти розвитку ветеранського бізнесу в країні.

Законопроєкт, що пропонує створення сприятливих умов для ветеранського бізнесу, містить визначення правового статусу таких підприємств, а також засади державної підтримки та розвитку підприємництва серед ветеранів. Він був розроблений не тільки народними депутатами, але й з вкладом від Міністерства у справах ветеранів, Міністерства оборони, Українського ветеранського фонду, а також ветеранів-підприємців.

14 листопада 2023 року відбулася реєстрація цього законопроєкту, який є важливим для підтримки ветеранів та стимулювання економіки. Важливу роль у його розробці відіграли ветерани-підприємці, які поділилися своїм досвідом для створення ефективного законодавства.

Законопроєкт відображає позитивний досвід інших країн, де ветеранський бізнес є значною частиною економіки, і підкріплюється соціологічними дослідженнями, які показують високий інтерес ветеранів до ведення власного бізнесу. Зараз законопроєкт очікує на розгляд у комітетах, після чого буде винесений на голосування, що може стати ключовим моментом для інтеграції ветеранів у суспільство.

20 березня Міністерство у справах ветеранів оголосило про запуск Єдиної ветеранської лінії у співпраці з Українським Червоним Хрестом. Також Державний Укроборонпром створив Центр реінтеграції ветеранів. Він покликаний сприяти зміцненню ОПК й вирішенню актуальних для ветеранської спільноти питань.