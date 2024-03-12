В Україні створили Центр реінтеграції ветеранів: що відомо
Державний Укроборонпром створив Центр реінтеграції ветеранів. Він покликаний сприяти зміцненню ОПК й вирішенню актуальних для ветеранської спільноти питань
Відповідне рішення затвердила наглядова рада АТ "Українська оборонна промисловість".
"Завдання Центру – не звичне працевлаштування ветеранів і ветеранок й залучення на підприємства військових із бойовим досвідом, а системна робота. Вона спрямована на всебічну підтримку та адаптацію таких людей до цивільного життя", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Центр займатиметься:
- підготовкою підприємств до повернення на роботу ветеранів;
- організацією навчання для керівників і робітників;
- перенавчанням і підвищенням кваліфікації для ветеранів (за потреби).
Також передбачено програми з психологічного та фізичного відновлення.
Буде створено патронатний напрям, який взаємодіятиме з мобілізованими працівниками та їхніми родинами, надаватиме їм інформаційно-консультаційну, юридичну, психологічну та іншу підтримку завдяки власним ресурсам і партнерству з державними установами та громадськими організаціями.
Особливу увагу приділятимуть інклюзивності робочих місць, поліпшенню взаєморозуміння та створенню належної корпоративної культури. Для цього Центр працюватиме з колективами, куди приходять колишні військові, зауважили в Укроборонпромі.
"Ветерани та ветеранки у нас, як і раніше, відчуватимуть причетність до зброї та боротьби з російськими загарбниками. Їх бойовий досвід обов’язково стане в пригоді під час розробок, виробництва або ремонту продукції. Впевнений, що люди, які пройшли війну, посилять команду української оборонки", - зазначив генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін.
- У січні в Мінекономіки розповіли, яких заходів вживають для працевлаштування ветеранів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.27 Купівля 38.27Продаж 38.77
- EUR Купівля 41.7Продаж 42.46
- Актуальне
- Важливе