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У Мінекономіки розповіли, яких заходів вживають для працевлаштування ветеранів

25 січня, 2024 четвер
17:25
Економіка безробіття

Уряд прагне створювати умови, в яких ветерани російсько-української війни захочуть відкривати бізнеси, повертатися на свою попередню роботу чи знаходити нову

Про це заявила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, передає пресслужба відомства.

"Більшість українських захисників та захисниць – це люди з активною життєвою позицією, унікальним досвідом, знаннями та навичками, які вони отримали на війні. Після демобілізації кожен з них повинен мати можливості реалізуватись у мирному житті. Завдання держави – створити інструменти для задоволення цих потреб. Тому турбота та піклування під час демобілізації вимагає обʼєднання зусиль бізнесу та держави з реалістичним усвідомленням масштабу виклику. У цій екосистемі підтримки роль Мінекономіки — створити умови, щоб ветерани й ветеранки могли відкривати власні бізнеси, знаходити роботу, яка їм до душі, аби їхні робочі місця були зручними та інклюзивними", - сказала чиновниця.

За її словами, нині в Україні спостерігається структурне безробіття, яке б'є по економіці країни.

Бережна наголосила, що працевлаштування ветеранів безпосередньо впливатиме на темпи економічного відновлення України.

У бюджеті на 2024 рік на підтримку ветеранів, ветеранок та їхніх сімей передбачено майже 14 млрд грн – удвічі більше, ніж торік, зазначила заступниця міністра. Також закладені кошти на реалізацію таких державних програм, як:

  • ветеранські гранти у межах програми єРобота;
  • програми навчання та перенавчання, щоб ветерани могли отримати спеціальність, яка має попит на ринку, або покращити власні професійні навички;
  • ваучери на навчання;
  • програма доступної іпотеки єОселя, яка допомагає ветеранам та їхнім родинам придбати омріяне житло.

У Мінекономіки зазначили, що важливою також є можливість повернення ветерана на колишнє місце роботи. Однак через травми та наслідки поранень людині може бути складно адаптуватись.

"Тому вже зараз і держава, і роботодавці мають спільно подбати про безбар’єрність робочого простору для своїх працівників. Нині вже діє державна програма компенсацій для бізнесу за облаштування інклюзивних робочих місць - роботодавці можуть отримати до 120 тис. грн компенсації за придбані для своїх працівників потрібні їм меблі, обладнання, пристосування", - йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

  • Раніше у Мінреінтеграції розповіли, яких заходів вживають для працевлаштування ВПО. Зокрема їм доступні ваучери на перенавчання. Окрім того, влада працює над реформуванням Центрів зайнятості.
Теги:
Україна
безробіття
Війна з Росією
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