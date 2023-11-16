Як започаткувати ветеранський бізнес в Україні та де шукати підтримки. Пояснюємо

У цій статті ви дізнаєтеся про те:

з якою метою було створено Офіс із розвитку підприємництва та експорту та яку допомогу бізнесу він надає;

які програми навчання доступні для підприємців;

на яку допомогу можуть розраховувати ветерани, котрі планують започаткувати власний бізнес.

Про все це Еспресо поговорив із директором державної установи Офіс із розвитку підприємництва та експорту Андрієм Ремізовим.

З якою метою було створено Офіс із розвитку підприємництва та експорту та яку допомогу бізнесу він надає

Офіс із розвитку підприємництва та експорту створили 2015 року для системної допомоги українським підприємцям та експортерам, які прагнуть вийти на зовнішні ринки. Спільно з Міністерством цифрової трансформації України Офіс реалізує національний проєкт "Дія.Бізнес".

Фото: www.zoda.gov.ua

"У межах цього проєкту ми надаємо дуже багато корисних сервісів, можливостей у цифровому форматі. Це і консультативна підтримка бізнесу, і створення аналітики, допомога з участю в міжнародних виставках та багато іншого", - розповів Андрій Ремізов.

За його словами, на сьогодні на порталі "Дія.Бізнес" доступні 70 видів безоплатних консультацій як для початківців, так і для тих, хто давно веде бізнес. Там підприємці можуть знайти інформацію про те, як створити бізнес-план, як платити податки, якими мають бути перші кроки для експорту продукції тощо. Також на порталі є розділ "Новини", де розміщено інформацію про грантові програми від міжнародних донорів, можливості за програмою Є-робота, тренінги та консультації, які доступні для підприємців в Україні.

"Щодо експорту хочу сказати, що в нас на експортному напрямі "Дія.Бізнес" є дуже багато корисної аналітики по конкретних ринках, по трендах. Ми запустили таку ініціативу, як дослідження цільового ринку для підприємців. Ми будемо відбирати компанії, яким допоможемо проаналізувати, куди краще експортувати продукцію, наприклад, мед, якусь органічну продукцію чи будь-які вироби. Ми будемо допомагати з аналітикою. Також доступні консультації та менторство для компаній, які хочуть експортувати свою продукцію. Це допомога з покрокової розробки плану виходу на ринки", - розповів Андрій Ремізов.

"Окрім того, ми допомагаємо з участю в національних павільйонах України за кордоном, на міжнародних виставках. Цьогоріч ми вже організували 10 таких павільйонів на виставках в аграрній сфері, в машинобудівній, у меблевій, у фармацевтичній", - додав він.

За його словами, ЄС допомагає Офісу з розвитку підприємництва та експорту купувати спеціальні закриті бази даних, із якими працює команда аналітиків. Українські підприємці безоплатно отримують аналіз по конкретних товарних групах, по ринках, по секторах щодо того, куди краще експортувати.

"Звісно, підприємцю важко зрозуміти самостійно, куди краще цю продукцію експортувати. І ми в цьому допомагаємо, аналізуючи різні статистичні дані, макроекономіку. Плюс ми аналізуємо конкретні товарні групи в рітейл-мережах і розуміємо, скільки коштує там мед від інших виробників і наскільки конкурентоспроможним є наш український продукт", - пояснив Андрій Ремізов.

Окрім того, держустанова збирає запити від іноземних байєрів, які шукають виробників української продукції, і допомагає підприємцям знаходити потенційних дистриб'юторів або партнерів, які можуть купити таку продукцію.

"Для цього у нас є розділ на експортному напрямі "Дія.Бізнес", де зібрані такі запити від іноземних компаній. І наш офіс, наші колеги безпосередньо допомагають із першим контактом між компаніями, українськими та іноземними", - розповів директор установи.

"Також у нас є каталог українських експортерів, де можна зареєструватися і представити профайл своєї компанії як виробника для того, щоб ми допомагали з аналітикою, пошуком партнерів тощо", - додав він.

Андрій Ремізов наголосив, що всі послуги Офісу є безоплатними, оскільки це державна установа.

Які програми навчання доступні для підприємців

"Звичайно, ми робимо дуже великий фокус на освіту. Для цього у нас є декілька продуктів", - розповів Андрій Ремізов.

Фото: скріншот https://business.diia.gov.ua/

Так, в Україні діє онлайн-школа для підприємців на порталі "Дія.Бізнес".

Це онлайн-курси, в межах яких підприємці можуть навчитися передусім фінансовій грамотності. Для українців зокрема доступний великий курс про те, як рахувати кешфлоу.

"Це курс від Світового банку, який ми спільно розробляли два роки тому, він актуальний", - наголосив Андрій Ремізов.

За його словами, цей онлайн-курс допомагає підприємцям зрозуміти, як будувати фінансову модель бізнесу.

"Далі курси, що стосуються відкриття власної справи в конкретних сферах бізнесу або, наприклад, як запустити targeting у Facebook або знайти клієнтів за кордоном. Це перший компонент", – розповів директор Офісу з розвитку підприємництва та експорту.

"Другий компонент: ми створюємо спільно з партнерами, з Європейським Союзом довготривалі програми для підприємців та експортерів. Наприклад, зараз, декілька днів тому стартувала програма Export Academy, розрахована на 7 місяців навчання. У межах цієї програми підприємці, власники компаній, експортні менеджери навчатимуться тому, як загалом побудувати експорт у компанії, починаючи від питань пакування продукції і завершуючи логістикою, діагностикою ринку, аналітикою та багатьма іншими питаннями. Це абсолютно безоплатна програма, і вже понад 400 компаній беруть у ній участь", - додав він.

За словами Андрія Ремізова, державна установа запускатиме такі програми й надалі, аби давати практичні знання підприємцям.

Третій компонент - це навчальні програми та вебінари, які запускаються на базі центрів підтримки підприємців "Дія. Бізнес".

"Це мережа фізичних просторів. В Україні їх 13, один є в Варшаві. Тут підприємці можуть навчатися різних бізнесових питань, що стосуються продажів, бізнес-планування, залучення фінансів", - розповів Андрій Ремізов.

Нині на базі центрів діє програма для жінок – акселератор "Відважна", де можна пройти навчання, отримати додаткові кошти та запустити свої бізнес-проєкти.

"Також є програма "Власне", теж для підприємців. "ООН Жінки" дуже допомагають із підтримкою жіночого підприємництва", - додав директор Офісу.

На яку допомогу можуть розраховувати ветерани, котрі планують започаткувати власний бізнес

Фото: сайті "Дія.Бізнес"

За словами Андрія Ремізова, на порталі "Дія.Бізнес" є сторінка "Ветеранський бізнес", на якій розміщено всю необхідну інформацію для українського захисника, який повернувся з фронту і планує зайнятися підприємництвом.

"Ми спільно з Міністерством ветеранів України, з Українським ветеранським фондом ще близько 5 місяців тому запустили спеціальну сторінку на порталі "Дія.Бізнес", яка так і називається "Ветеранський бізнес". Суть цієї онлайн-сторінки полягає в тому, що ветерани можуть знайти там інформацію про ідеї для започаткування власної справи, сервіси для пошуку роботи, з’ясувати, які гранти є для ветеранів, котрі хочуть розвивати власну справу. Там є історії успіху ветеранів, які вже розпочали свій бізнес. Також там є довідники, посібники", - розповів директор Офісу з розвитку підприємництва та експорту.

"Ми в цьому плані допомагаємо передусім інформаційно і, звичайно, поширюємо інформацію про наявні програми в межах державної програми Є-робота. Тому що там є компонент підтримки ветеранського бізнесу. І це дуже важливо на сьогодні", - резюмував Андрій Ремізов.



