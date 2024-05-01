Євродепутатка закликала скасувати для Грузії статус кандидата на вступ до ЄС

Про це вона написала у соцмережі X (колишній twitter) у середу, 1 травня.

Віола фон Крамон написала, що застосування сили проти учасників мирного протесту в Грузії проти закону про "іноагентів", мусить мати конкретні наслідки.

Серед таких вона назвала скасування для Грузії статусу кандидата на вступ до ЄС; зупинка європейського фінансування проєктів у Грузії; запровадження санкцій проти проросійського олігарха та фактичного керівника партії влади "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвіллі; введення заборони на поїздки для грузинських депутатів, які підтримують закон "про іноагентів".

Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель також засудив застосування насильства проти протестувальників.

Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо

7 березня 2023 року парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Після цього в країні спалахнули протести. Поліція застосувала до учасників акцій сльозогінний газ. На ранок 8 березня було відомо про затримання біля будівлі парламенту 66 учасників мітингу. Опозиція натомість оголосила про нові протести.

У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".

Уже 9 березня політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон. Пізніше парламент країни відхилив цей законопроєкт у другому та остаточному читанні.

Проте 3 квітня 2024 року у парламенті Грузії знову ініціювали законопроєкт про "іноземних агентів".

6 квітня повідомлялось, що після повторного ініціювання законопроєкту очільники парламентських комітетів закордонних справ низки країн Європи закликали Тбілісі відмовитись від нього. У США також заявили, що цей закон збиває Грузію з європейського шляху.

8 квітня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що всупереч негативній реакції громадськості та медіа, влада готова ухвалити закон, а президентка Саломе Зурабішвілі оголосила, що накладе вето, якщо його ухвалить парламент.

9 квітня у Тбілісі тисячі людей взяли участь у мітингу проти закону, який владна партія "Грузинська мрія" вдруге зареєструвала у парламенті.

Вже 16 квітня грузинський парламент відклав розгляд закону через протести громадян.

Парламент Грузії 17 квітня у першому читанні вдруге ухвалив скандальний закон про "іноагентів", учасники акції протесту вимагали зустрічі з прем'єром.

19 квітня речник Держдепу США Метью Міллер закликав Грузію не ухвалювати законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує закон РФ про іноземних агентів.

26 квітня понад 150 громадських організацій та шість опозиційних партій Грузії анонсували нову масштабну акцію протесту проти закону про "іноагентів", яка відбудеться 28 квітня.

26 квітня двопартійна група Сенату США надіслала лист-попередження прем'єр-міністру Грузії Іраклію Кобахідзе, в якому попередила його, що якщо нововнесений законопроєкт про іноагентів стане законом, вони будуть змушені домагатися зміни політики США щодо Грузії.

Уже 28 квітня у Тбілісі відбулася акція проти законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу" під гаслом "Ні – російському закону! Так – Європі!".

29 квітня комітет парламенту Грузії з юридичних питань підтримав закон "Про прозорість іноземного впливу" у другому читанні, який обговорювався 10 годин

30 квітня у Тбілісі відбувся масштабний мітинг опозиції біля грузинського парламенту, адже цього дня законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" винесли на розгляд пленарної сесії у другому читанні. Під час протестів, які тривали до ранку, сталися сутички з силовиками. Затримано 63 людини, є постраждалі учасники мітингу, поліцейські, журналісти.

Підтримку грузинським протестувальникам висловив і міжнародний рух хакерів і активістів Anonymous. Хакери заявили, що опублікують бази даних членів уряду партії "Грузинська мрія".