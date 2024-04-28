"Росія завжди була нашим ворогом": у Тбілісі проходить акція противників закону про "іноагентів"

Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

Зазначається, що в акції беруть участь представники опозиції, громадянські активісти та пересічні громадяни.

"Ми хочемо, щоб Грузія була країною-членом Євросоюзу, зараз у нас є вікно для цього процесу, яке може зачинитися. Це російський закон, а Росія завжди була нашим ворогом, погано чинила з нами ще з часів "Георгіївського трактату" і завжди виступала проти нас. Тому ми не хочемо, щоби щось нас об'єднувало з Росією. Америка, весь Захід зробив із цього приводу заяву - небезпека загрожує навіть візовому режиму з ЄС. Йдеться не просто про санкції щодо Іванішвілі, в такому випадку може постраждати кожен громадянин", - заявила одна з учасниць мітингу.

Уже після виступів організаторів та лідерів акції, учасники попрямували у бік парламенту та оточили будівлю законодавчого органу символічним "живим ланцюгом". У МВС, тим часом закликали присутніх дотримуватися порядку.

Натомість керівна партія країни "Грузинська мрія" заявляє, що вже готує відповідь на цю акцію протесту. Там пройшло розширене засідання її представників, після якого депутат парламентської більшості Мамука Мдинарадзе заявив, що, за попередніми даними, 29 квітня на проспекті Шота Руставелі збереться "безпрецедентна кількість громадян", які підтримують законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу".

Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо

7 березня 2023 року парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Після цього в країні спалахнули протести. Поліція застосувала до учасників акцій сльозогінний газ. На ранок 8 березня було відомо про затримання біля будівлі парламенту 66 учасників мітингу. Опозиція натомість оголосила про нові протести.

У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".

Уже 9 березня політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон. Пізніше парламент країни відхилив цей законопроєкт у другому та остаточному читанні.

Проте 3 квітня 2024 року у парламенті Грузії знову ініціювали законопроєкт про "іноземних агентів".

6 квітня повідомлялось, що після повторного ініціювання законопроєкту очільники парламентських комітетів закордонних справ низки країн Європи закликали Тбілісі відмовитись від нього. У США також заявили, що цей закон збиває Грузію з європейського шляху.

8 квітня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що всупереч негативній реакції громадськості та медіа, влада готова ухвалити закон, а президентка Саломе Зурабішвілі оголосила, що накладе вето, якщо його ухвалить парламент.

9 квітня у Тбілісі тисячі людей взяли участь у мітингу проти закону, який владна партія "Грузинська мрія" вдруге зареєструвала у парламенті.

Вже 16 квітня грузинський парламент відклав розгляд закону через протести громадян.

Проте вже 17 квітня парламент у першому читанні вдруге ухвалив скандальний закон про "іноагентів", учасники акції протесту зібрали людний мітинг і вимагають зустрічі з прем'єром.

19 квітня речник Держдепу США Метью Міллер закликав Грузію не ухвалювати законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує закон РФ про іноземних агентів.

26 квітня понад 150 громадських організацій та шість опозиційних партій Грузії анонсували нову масштабну акцію протесту проти закону про "іноагентів", яка відбудеться 28 квітня.

26 квітня двопартійна група Сенату США надіслала лист-попередження прем'єр-міністру Грузії Іраклію Кобахідзе, в якому попередила його, що якщо нововнесений законопроєкт про іноагентів стане законом, вони будуть змушені домагатися зміни політики США щодо Грузії.