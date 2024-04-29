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У Грузії парламентський комітет підтримав у другому читанні закон про "іноагентів" після 10-годинного обговорення

29 квітня, 2024 понедiлок
18:32
Світ грузія

Сьогодні, 29 квітня, комітет парламенту Грузії з юридичних питань підтримав закон "Про прозорість іноземного впливу" у другому читанні, який обговорювався 10 годин

Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

Зазначається, що голова парламентського комітету Анрі Оханашвілі призупинив виступи депутатів, які критикували закон про "іноагентів", та видалив із залу 14 опозиціонерів, а також представників неурядових організацій.

Видання зауважує, що завтра, 30 квітня, закон розглядатимуть на сесії парламенту. Проте у фінальному третьому читанні правляча партія "Грузинська мрія" може затвердити закон про "іноагентів" у середині травня.

Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо

7 березня 2023 року парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Після цього в країні спалахнули протести. Поліція застосувала до учасників акцій сльозогінний газ. На ранок 8 березня було відомо про затримання біля будівлі парламенту 66 учасників мітингу. Опозиція натомість оголосила про нові протести.

У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".  

Уже 9 березня політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон. Пізніше парламент країни відхилив цей законопроєкт у другому та остаточному читанні.

Проте 3 квітня 2024 року у парламенті Грузії знову ініціювали законопроєкт про "іноземних агентів".

6 квітня повідомлялось, що після повторного ініціювання законопроєкту очільники парламентських комітетів закордонних справ низки країн Європи закликали Тбілісі відмовитись від нього. У США також заявили, що цей закон збиває Грузію з європейського шляху.

8 квітня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що всупереч негативній реакції громадськості та медіа, влада готова ухвалити закон, а президентка Саломе Зурабішвілі оголосила, що накладе вето, якщо його ухвалить парламент.

9 квітня у Тбілісі тисячі людей взяли участь у мітингу проти закону, який владна партія "Грузинська мрія" вдруге зареєструвала у парламенті.

Вже 16 квітня грузинський парламент відклав розгляд закону через протести громадян.

Парламент Грузії 17 квітня у першому читанні вдруге ухвалив скандальний закон про "іноагентів", учасники акції протесту вимагали зустрічі з прем'єром.

Теги:
Росія
Грузія
політика
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