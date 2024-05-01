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Хакери Anonymous підтримали протести опозиції в Грузії та погрожують оприлюднити дані урядовців

1 травня, 2024 середа
15:33
Світ Anonymous

Міжнародний рух хакерів і активістів Anonymous висловив підтримку грузинським протестувальникам, які виступають проти закону про "іноагентів", та погрожує уряду партії "Грузинська мрія" опублікувати їхні бази даних

Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

Після того, як спецпризначенці в Грузії вкотре застосували в ніч на 1 травня спецзасоби та фізичну силу проти учасників акції протесту в центрі Тбілісі, хакери звернулись до опозиції зі словами підтримки. Вони пообіцяли допомогти їм у "боротьбі за демократію, свободу та процвітання".

Водночас Anonymous попередив урядовців Грузії, що вони можуть здійснити кібератаки та заволодіти їхніми даними.

"Напад на протестувальників призведе до оприлюднення інформації про всіх ваших урядовців. Ми заволодіємо всіма вашими базами даних та електронними поштовими скриньками та викладемо їх в інтернет. Це перше та єдине попередження. Партіє "Мрія", яку підтримує Росія, пам'ятайте: Грузія - не Росія і ніколи нею не буде. Чекайте на нас", - сказали хакери.

Члени Anonymous позиціонують себе "хактиактивістами", наголошуючи, що їхні дії відповідають певній ідеології. Вони карають уряди, корпорації та організації, з діяльністю яких вони не згодні. 

Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо

7 березня 2023 року парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Після цього в країні спалахнули протести. Поліція застосувала до учасників акцій сльозогінний газ. На ранок 8 березня було відомо про затримання біля будівлі парламенту 66 учасників мітингу. Опозиція натомість оголосила про нові протести.

У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".  

Уже 9 березня політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон. Пізніше парламент країни відхилив цей законопроєкт у другому та остаточному читанні.

Проте 3 квітня 2024 року у парламенті Грузії знову ініціювали законопроєкт про "іноземних агентів".

6 квітня повідомлялось, що після повторного ініціювання законопроєкту очільники парламентських комітетів закордонних справ низки країн Європи закликали Тбілісі відмовитись від нього. У США також заявили, що цей закон збиває Грузію з європейського шляху.

8 квітня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що всупереч негативній реакції громадськості та медіа, влада готова ухвалити закон, а президентка Саломе Зурабішвілі оголосила, що накладе вето, якщо його ухвалить парламент.

9 квітня у Тбілісі тисячі людей взяли участь у мітингу проти закону, який владна партія "Грузинська мрія" вдруге зареєструвала у парламенті.

Вже 16 квітня грузинський парламент відклав розгляд закону через протести громадян. 

Проте вже 17 квітня парламент у першому читанні вдруге ухвалив скандальний закон про "іноагентів", учасники акції протесту зібрали людний мітинг і вимагають зустрічі з прем'єром.

19 квітня речник Держдепу США Метью Міллер закликав Грузію не ухвалювати законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує закон РФ про іноземних агентів.

26 квітня понад 150 громадських організацій та шість опозиційних партій Грузії анонсували нову масштабну акцію протесту проти закону про "іноагентів", яка відбудеться 28 квітня.

26 квітня двопартійна група Сенату США надіслала лист-попередження прем'єр-міністру Грузії Іраклію Кобахідзе, в якому попередила його, що якщо нововнесений законопроєкт про іноагентів стане законом, вони будуть змушені домагатися зміни політики США щодо Грузії.

Уже 28 квітня у Тбілісі відбулася акція проти законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу" під гаслом "Ні - російському закону! Так - Європі!".

Теги:
Грузія
Технології
хакер
Anonymous
хакерські атаки
акції протестів
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