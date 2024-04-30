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Аналітика

Німеччина передала ЗСУ зразки озброєння, яких немає навіть у бундесвері. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
30 квітня, 2024 вiвторок
20:03
Статті Сергій Згурець

29 квітня Німеччина оголосила про передачу Україні значного пакета військової допомоги. Головною родзинкою цього пакету став другий зенітний арткомплекс Skynex розробки компанії Rheinmetall, а перший такий комплекс ми вже отримали минулого року

Удар по ворожих позиціях у Криму

Сьогодні, 30 квітня, вночі Збройні Сили України завдали чергового удару по позиціях ворога в тимчасово окупованому Криму, про що свідчать бідкання росіян. Повідомлялося про те, що звуки вибухів чули в Євпаторії, Джанкої, Сімферополі, Гвардійському. Противник стверджує, що удар завдавався ATACMS, і говорить про роботу своєї ППО над Джанкоєм і Сімферополем. Але ми знаємо, як ця ППО працює, тому що перед цим ми бачили, як ATACMS знищували ці хвалені російські С-400.

Також є непідтверджена інформація, що атака була комбінованою, що окрім балістичних ракет по ворогу були запущені далекобійні дрони-камікадзе. Можна припустити, що сьогоднішній удар насамперед був скерований по російських позиціях протиповітряної оборони. Загалом мова йде про сталу тенденцію зі знищення ППО окупантів на півострові. Це створює прогалини в роботі й російських РЛС і ЗРК, аби потім ці прогалини можна було використовувати для ударів крилатими ракетами й нашими дронами.

Військова допомога від США та Німеччини

Нагадаю про передачу балістичних ракет дальністю 300 км. Про ці далекобійні ATACMS стало відомо 24 квітня, зараз вони вже активно використовуються на лінії фронту. Розуміємо, що в новому пакеті на $1 млрд так само ймовірно це озброєння є і передається ЗСУ.

Окрім американської допомоги зараз значну допомогу надають і європейські партнери, насамперед Німеччина, яка завжди допомагає досить потужно. Навіть, якщо поки що в цих пакетах немає ракет TAURUS, але є багато інших важливих речей. 29 квітня Німеччина оголосила про передачу Україні значного пакета військової допомоги. Там є і бойові машини піхоти Marder, і техніка для проведення евакуаційних робіт, і значна кількість боєприпасів різних калібрів, від танкових — до артсистем.

Але головною родзинкою цього пакету став другий зенітний арткомплекс Skynex. Це комплекс розробки компанії Rheinmetall, а перший такий комплекс ми вже отримали минулого року. А це друга передача цього зразка озброєння, який є досить ефективним. Skynex використовується насамперед для боротьби з малорозмірними цілями, повітряними цілями, тобто можуть бути дрони, а також крилаті ракети противника. Ця розробка є досить цікавою, тому що це мобільний дивізіон, який має 6 пускових установок, власні радари та свою систему управління, яка дозволяє автономно використовувати ці системи як на полі бою, так і в глибині для захисту тих чи інших об’єктів. А також для того, аби знищувати цілі над лінією фронту. Думаю, що призначення є вкрай унікальним. І навіть вартість цього комплексу, а вона сягає десь $90 млн, не зупиняє виробників від того, що попит на цей зразок озброєння досить серйозний. Такої зброї ще навіть немає у бундесвері, але вже два таких комплекси використовується ЗСУ.

Ситуація на лінії фронту

І насамперед будемо говорити про ситуацію навколо Часового Яру, де тримає оборону 5-та окрема штурмова бригада. Перед тим, як перейти до розмови з гостем, оголошу збір, який є вкрай важливим для цієї військової частини.

Військовим 5-ї окремої штурмової бригади вкрай необхідні системи РЕБ. Потрібно зібрати 800 тис. грн. Всі ці кошти підуть на засоби РЕБ. Задонатити кошти можна реквізитами та QR-кодом. Просимо долучатися до цього збору всіх небайдужих, тому що кожна гривня, яка переказана на рахунок, наближає українську перемогу.



За висновками Генштабу ЗСУ вчора, 29 квітня, левова кількість бойових зіткнень була на Бахмутському напрямку, де Сили оборони України відбили 33 атаки. Сьогодні кількість атак з боку противника на Іванівське й Кліщіївку дещо зросла.

Олексій Тарасенко, заступник командира 2-го штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, розказав про напрямок Іванівське та Кліщіївка, де перебуває його підрозділ. Противник продовжує атакувати, однак його наступальний потенціал знизився, тому що зменшилася кількість особового складу, яку залучає ворог, а спроби просування відбуваються без броньованої техніки. Щодня українські оборонці бачать різні ворожі піхотні групи, які намагаються зблизитися з нашими позиціями. Загарбник застосовує артилерію, FPV-дрони зі скидами, аби вразити  бійців ЗСУ у траншеях та полегшити своїй піхоті просування вперед. У ворога поки успіху немає, ситуація без змін, принаймні у зоні відповідальності 5-ї ОШБ ЗСУ.

Карта бойових дій Бахмут_29.04.24

Заступник командира зауважив, що противник постійно намагається накопичувати сили, бо протягом останніх місяців українські захисники працюють у вкрай напруженому форматі, відповідно, вкидаються свіжі ворожі підрозділи, але це їм не приносить ніякого результату. На дальніх підступах українські бійці працюють FPV-дронами по ворожій техніці, а вже ближче застосовуються протитанкові ракети, піхота працює гранатометами, також присутнє мінування на найбільш небезпечних напрямках. Всі заходи протитанкової оборони працюють на різних дистанціях, відповідно, мають різну ефективність.

Військовослужбовець прокоментував ситуацію щодо боєприпасів, зазначивши, що у дивізіоні бригади боєприпаси є, і вони працюють вкрай ефективно. Як не дивно, боєприпасів до артилерії 155 мм більше, ніж до мінометів як радянських, так і західних зразків, тому часто батальйони викликають підтримку артилерії бригади, яка працює дуже результативно. Значного дефіциту у боєприпасах великого калібру нема, однак ще не відчувається суттєве надходження та збільшення боєкомплекту великих калібрів артилерії. Є сподівання, що найближчим часом під'їде більше боєприпасів і артилерія буде працювати ще ефективніше.

Теги:
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