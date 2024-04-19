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На Бахмутський напрямок окупанти перекинули армійську авіацію, ЗСУ не вистачає ППО, - майор НГУ Кожубенко

19 квітня, 2024 п'ятниця
11:20
Війна з Росією Бахмут

На Бахмутському напрямку ЗСУ зараз дуже важко. Після Авдіївки, противник перекинув туди основні зусилля, зокрема бронетехніку, живу силу та армійську авіацію 

Про це розповів Офіцер секції планування бригади "Рубіж", Майор НГУ Дмитро Кожубенко в етері телеканалу "Еспресо".

"Обстріли ФАБами, КАБами здійснюються постійно. Росіяни обстрілюють не тільки житлові квартали, як зазвичай. За допомогою авіаційних бомб окупанти обстрілюють наші позиції в посадках, на полях. Вони їх використовують по всьому, що їм тільки заманеться. Після Авдіївки вони побачили, що знищення наших позицій - доволі дієвий спосіб. Після того їхній штурмовій піхоті не потрібно штурмувати з боєм. Можна просто зайти на позиції, зачистити, добити тих, хто залишився. ФАБ не залишає шансів нікому, якщо потрапляє на позиції", - повідомив майор НГУ.

Проблема в тому, що за допомогою переносних зенітно-ракетних комплексів, знищити літак армійської авіації доволі не просто, зауважив він. 

"У них велика швидкість, і вони відстрілюють теплові ловушки. Дійсно, противник поводить себе дуже зухвало в плані авіації. Він дозволяє собі залітати в глибину нашої оборони, користуючись тим, що у нас недостатня кількість сил ППО та нашої авіації, яка може їм протидіяти", - додав Кожубенко.

За його словами, поки західні партнери не передадуть те, що обіцяють, зокрема ППО і авіацію, простояти армії РФ буде складно.

"Ми не можемо протидіяти авіації РФ стрілковою зброєю. Можемо лише пробувати збивати їхню авіацію наявними переносними зенітно-ракетними комплексами. Але знову ж таки, це доволі важка справа. Якщо гелікоптер, який являється не таким швидким, ми що можемо вразити, то армійська авіація це проблема. Гелікоптери зараз мало використовуються і працюють із недосяжних для нас дистанцій. Росіяни прекрасно розуміють, що вони являються більш вразливою ціллю", - додав Кожубенко.

Теги:
Україна
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Бахмут
Військові новини
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