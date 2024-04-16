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Defense Express: росіяни вважають операцію на Бахмутському напрямку трампліном для літнього наступу

16 квітня, 2024 вiвторок
17:58
Війна з Росією

Військовий експерт Defence Express Іван Киричевський зазначив, що завдання ЗСУ полягає не тільки в тому, щоб перемолоти ворога навколо Часового Яру

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ситуація біля Часового Яру є для нас дуже важливою психологічною точкою, там постійно тривають складні бої. Але, якщо дивитися на ситуацію на Бахмутському напрямку, то росіяни намагаються наступати по 60-кілометровій ширині фронту, який починається від Часового Яру і йде до Білогорівки Луганської області. Щоб відкрити шлях для просування на Краматорськ і Слов'янськ, росіяни атакують саме по такому широкому напрямку. І акцентуючи лише на подвигах наших захисників лише в районі Часового Яру, ми ігноруємо подвиги наших захисників на інших ділянках Бахмутського напрямку, які теж роблять свою справу в умовах дефіциту ресурсів", - наголосив Киричевський.

За словами військового експерта, якщо весь час дивитися тільки на те, що відбувається навколо Часового Яру й не дивитися на інші точки Бахмутського напрямку, таким чином ми спрощуємо задачу росіянам.

"Для наших військ задача стоїть не тільки перемолоти росіян в районі Часового Яру. На Бахмутському напрямку задача полягає в тому, що нам потрібно максимально ускладнити ворогу завдання щодо переходу до їхнього літнього наступу. Тобто саме операцію на Бахмутському напрямку росіяни вважають трампліном для наступу. Якщо трамплін буде поламаний, то наступ теж поламається. На жаль, ціна питання значно вища, ніж просто дивитися, скільки кілометрів росіянам залишилося до Часового Яру й чи встигнуть вони до 9 травня, чи ні", - додав Киричевський.

  • Протягом доби 15 квітня росіяни найбільше атакували на Бахмутському напрямку - 27 разів і Новопавлівському - 26.
  • Військовий експерт Центру оборонних стратегій полковник запасу ЗСУ Віктор Кевлюк зазначив, що поблизу Часового Яру вимальовується класична російська схема.
Теги:
Новини
військові
російська армія
Краматорськ
ЗСУ
Донеччина
Слов'янськ
Бахмут
Військові новини
втрати окупантів
Часів Яр
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