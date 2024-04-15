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"До оточення далеко, але наміри ворога чітко простежуються": полковник запасу ЗСУ про ситуацію в Часовому Яру

15 квітня, 2024 понедiлок
20:23
Війна з Росією

Військовий експерт Центру оборонних стратегій полковник запасу ЗСУ Віктор Кевлюк зазначив, що поблизу Часового Яру вимальовується класична російська схема

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Щодо ситуації поблизу Часового Яру сьогодні, то це місто має велике оперативно-стратегічне значення. На відміну від втрачених нами Бахмута й Авдіївки, Часів Яр - це реально важливий пункт, і обидві сторони це розуміють. Якщо Часів Яр буде захоплено, то противник отримає гарний плацдарм для розвитку наступу в напрямку Костянтинівки й Дружківки. Якщо подивитися на карту, то бачимо шосе Харків - Ізюм - Бахмут. Вздовж цього шосе розташовано чотири добре підготовлених укріпрайонів - Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка", - пояснив Кевлюк.

За словами військового експерта, провести наступальну операцію й захопити агломерацію Слов'янськ - Краматорськ - Дружківка - Костянтинівка за один раз противник вже намагався, і з цього нічого не вийшло. Тоді росіяни ще й Харківську область втратили. Тому висновки зі своїх невдач ворог зробив.

"Якщо ворогу вдасться ізолювати південний пункт цієї мережі, місто Костянтинівка, то для противника відкриваються певні оперативно-стратегічні перспективи. Насамперед буде порушена логістична лінія Сил оборони в цьому районі, і надалі це може призвести до обвалення всього фронту оборони ЗСУ в Донецькій області. Наразі ворог діє з трьох боків, намагаючись просунутися з півночі через Богданівку й Калинове, зі сходу в західному напрямку по шосе Бахмут - Часів Яр. З півдня ворог атакує через Іванівське населений пункт Ступочки. Тобто вимальовується класична російська схема, яка ними непогано опанована, - це спроба оточити гарнізон Часового Яру. Поки що до оточення дуже далеко, але наміри чітко простежуються", - наголосив Кевлюк.

  • 14 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після дводенної роботи на фронті заявив про необхідність підвищення якості підготовки військ, нарощування чисельності БПЛА з підготовленими операторами, підвищення якості проведення асиметричних дій для зниження бойового потенціалу росіян.
Теги:
Відео
Новини
російська армія
Краматорськ
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
Авдіївка
Слов'янськ
Бахмут
Костянтинівка
Військові новини
Часів Яр
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