"До оточення далеко, але наміри ворога чітко простежуються": полковник запасу ЗСУ про ситуацію в Часовому Яру
Військовий експерт Центру оборонних стратегій полковник запасу ЗСУ Віктор Кевлюк зазначив, що поблизу Часового Яру вимальовується класична російська схема
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Щодо ситуації поблизу Часового Яру сьогодні, то це місто має велике оперативно-стратегічне значення. На відміну від втрачених нами Бахмута й Авдіївки, Часів Яр - це реально важливий пункт, і обидві сторони це розуміють. Якщо Часів Яр буде захоплено, то противник отримає гарний плацдарм для розвитку наступу в напрямку Костянтинівки й Дружківки. Якщо подивитися на карту, то бачимо шосе Харків - Ізюм - Бахмут. Вздовж цього шосе розташовано чотири добре підготовлених укріпрайонів - Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка", - пояснив Кевлюк.
За словами військового експерта, провести наступальну операцію й захопити агломерацію Слов'янськ - Краматорськ - Дружківка - Костянтинівка за один раз противник вже намагався, і з цього нічого не вийшло. Тоді росіяни ще й Харківську область втратили. Тому висновки зі своїх невдач ворог зробив.
"Якщо ворогу вдасться ізолювати південний пункт цієї мережі, місто Костянтинівка, то для противника відкриваються певні оперативно-стратегічні перспективи. Насамперед буде порушена логістична лінія Сил оборони в цьому районі, і надалі це може призвести до обвалення всього фронту оборони ЗСУ в Донецькій області. Наразі ворог діє з трьох боків, намагаючись просунутися з півночі через Богданівку й Калинове, зі сходу в західному напрямку по шосе Бахмут - Часів Яр. З півдня ворог атакує через Іванівське населений пункт Ступочки. Тобто вимальовується класична російська схема, яка ними непогано опанована, - це спроба оточити гарнізон Часового Яру. Поки що до оточення дуже далеко, але наміри чітко простежуються", - наголосив Кевлюк.
- 14 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після дводенної роботи на фронті заявив про необхідність підвищення якості підготовки військ, нарощування чисельності БПЛА з підготовленими операторами, підвищення якості проведення асиметричних дій для зниження бойового потенціалу росіян.
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