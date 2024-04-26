США вже почали відправляти в Україну артилерійські снаряди, деякі види зброї та техніки, - Пентагон
Міністерство оборони США заявило, що з їхніх складів у Польщі в Україну може бути доставлена деяка зброя з пакета допомоги у дуже короткий термін
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає "Європейська правда".
За його словами, перше обладнання в межах оголошеного нещодавно пакета військової допомоги буде доставлене в Україну протягом кількох днів. Він нагадав, що у США є великі склади зі зброєю на території Польщі.
"В цьому списку є речі, які можуть бути доставлені туди (в Україну – ред.) в дуже короткі терміни, за лічені дні…Інші речі займуть більше часу", – зазначив Кірбі.
Проте речник Пентагону Пет Райдер відмовився детально розповідати про терміни прибуття американського озброєння в Україну, однак додав, що процес передачі вже розпочався.
"Ми вже розпочали процес переміщення деяких видів озброєння, боєприпасів і техніки, які, як я вже згадував раніше, будуть там протягом декількох днів, якщо не раніше", – розповів він.
За його словами, США, зокрема, вже розпочинають доставку в Україну артилерійських боєприпасів.
- 20 квітня 2024 року палата представників конгресу США провела історичне голосування, під час якого погодила пакет допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню у розмірі 95 млрд доларів.
- 24 квітня президент США Джо Байден підписав пакет законопроєктів про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на $95 млрд і конфіскацію активів РФ за скороченою процедурою, який раніше цього ж дня затвердив сенат.
- Того ж дня США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги, сума якого становить $1 млрд, та розкрили його вміст.
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