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Війна з Росією: хроніка
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Погода сприяє проведенню росіянами активних штурмів із залученням бронетехніки на Бахмутському напрямку

21 квітня, 2024 неділя
09:35
Війна з Росією окупанти орки танк рф

На Бахмутському напрямку фронту ситуація досить нестабільна. Російські окупанти все частіше застосовують під час штурмів бойові броньовані машини для піхоти і важкі танки

Про це заявив речник 26-ї артилерійської бригади ім. Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телемарафону.

За його словами, погода сприяє для того, щоб росіяни проводили активні штурмові дії.

"Причому сприяє до того, щоб вони залучали бойову бронетехніку. Дуже часто ми бачимо, як вони застосовують і бойові броньовані машини для піхоти, і також і важкі танки. Хоча штурмові дії піхоти вони також здійснюють - і без підтримки бронетехніки. У них іде такий мікс, однак бронетехніка застосовується більше. Також працює у них артилерія і керовані авіаційні бомби - вони постійно скидають їх на всю нашу оборонну лінію, а не тільки на населені пункти, як було це раніше", - розповів пресофіцер.

Він зазначив, що ситуація з просуванням російської армії "досить непроста", окупанти намагаються просуватись і мають деякі успіхи.

"Але сказати, що ці успіхи досить кардинальні, зовсім не можна. Це в них так званий повзучий наступ. До того ж ми також час від часу здійснюємо свої контратакувальні дії, тобто це на тактичному рівні займаємо їхні вогневі позиції, вибиваємо з рубежів. Тобто все досить нестабільно та нагадує гойдалки", - пояснив Калашніков.

  • Протягом минулої доби на фронті відбулося 115 бойових зіткнень. Українські захисники відбили низку ворожих атак на 7 напрямках і ліквідували ще майже 1000 окупантів.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
окупанти
Бахмут
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