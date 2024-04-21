За добу на фронті відбулося 115 боєзіткнень, найбільше війська РФ атакували на Авдіївському напрямку, - Генштаб
Протягом минулої доби на фронті відбулося 115 бойових зіткнень. Українські захисники відбили низку ворожих атак на 7 напрямках, найбільше - на Авдіївському і Бахмутському
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.
На Куп’янському напрямку ворог за підтримки авіації 2 рази атакував позиції наших захисників в районі населеного пункту Стельмахівка Луганської області.
На Лиманському напрямку противник 10 разів атакував позиції наших захисників в районах населеного пункту Терни Донецької області.
На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 28 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Іванівське, Новий Донецької області.
На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 32 атаки в районах населених пунктів Семенівка, Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Невельське та Олександропіль Донецької області.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 4 рази атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.
На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, окупанти здійснили 3 безуспішні атаки позицій наших військ.
Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.
ЗСУ уразили 10 районів скупчення окупантів
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 2 районах зосередження особового складу, 1 складу боєприпасів, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 району зосередження озброєння та військової техніки противника.
Росіяни обстріляли Україну ракетами, артилерією та авіацією
Загалом ворог завдав 15 ракетних та 63 авіаційних удари, здійснив 109 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Козача Лопань, Синьківка, Слобожанське, Нескучне, Перемога Харківської області; Стельмахівка Луганської області; Новосадове, Ямполівка, Часів Яр, Олександропіль, Новоолександрівка, Соловйове, Новобахмутівка, Бердичі, Нью-Йорк, Красногорівка, Очеретине, Водяне, Шахтарське, Новомихайлівка, Урожайне, Старомайорське, Велика Новосілка, Спірне, Ступочки, Іванівське та Андріївка Донецької області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області; Новоберислав, Львове та Кринки Херсонської області.
Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
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