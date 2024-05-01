В Італії ввімкнули гімн РФ під час нагородження "нейтрального" велогонщика. Україна відреагувала
В Італії ввімкнули гімн Росії під час нагородження "нейтрального" спортсмена Віктора Бугаєнка, який виграв шосейну велогонку Vicenza Bionde-2024
Про це повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету України.
Українська сторона вимагає провести розслідування щодо інциденту, який стався 28 квітня під час проведення шосейної велогонки Vicenza Bionde-2024. Мова йде про нагородження "нейтрального" спортсмена з російським паспортом Віктора Бугаєнка. Під час церемонії організатори ввімкнули гімн РФ.
Президент НОК Вадим Гутцайт, т.в.о. міністра спорту Матвій Бідний і президент Федерації велосипедного спорту Андрій Грівко підписали спільний лист, який адресували керівництву МОК та Федерації велосипедного спорту Італії.
"Українська сторона вимагає провести розслідування даного факту та вжити всіх необхідних заходів для недопущення подібних інцидентів. При цьому вкотре акцентовано на позиції України щодо недопущення російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань, зокрема й кваліфікаційних турнірів на Олімпіаду-2024, а також необхідності посилення контролю за дотриманням міжнародними федераціями та організаторами міжнародних змагань рекомендацій МОК щодо нейтрального статусу спортсменів з РФ та РБ", - йдеться у заяві НОК.
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