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В Італії ввімкнули гімн РФ під час нагородження "нейтрального" велогонщика. Україна відреагувала

1 травня, 2024 середа
23:23
Спорт Вадим Гутцайт

В Італії ввімкнули гімн Росії під час нагородження "нейтрального" спортсмена Віктора Бугаєнка, який виграв шосейну велогонку Vicenza Bionde-2024

Про це повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету України.

Українська сторона вимагає провести розслідування щодо інциденту, який стався 28 квітня під час проведення шосейної велогонки Vicenza Bionde-2024. Мова йде про нагородження "нейтрального" спортсмена з російським паспортом Віктора Бугаєнка. Під час церемонії організатори ввімкнули гімн РФ.

Президент НОК Вадим Гутцайт, т.в.о. міністра спорту Матвій Бідний і президент Федерації велосипедного спорту Андрій Грівко підписали спільний лист, який адресували керівництву МОК та Федерації велосипедного спорту Італії.

"Українська сторона вимагає провести розслідування даного факту та вжити всіх необхідних заходів для недопущення подібних інцидентів. При цьому вкотре акцентовано на позиції України щодо недопущення російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань, зокрема й кваліфікаційних турнірів на Олімпіаду-2024, а також необхідності посилення контролю за дотриманням міжнародними федераціями та організаторами міжнародних змагань рекомендацій МОК щодо нейтрального статусу спортсменів з РФ та РБ", - йдеться у заяві НОК.

  • 31 березня мер Парижа Анн Ідальго заявила, що спортсменам із Росії та Білорусі будуть не раді в її місті під час літніх Олімпійських ігор.
  • Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко "благословив" спортсменів, які виступлять на Олімпійських іграх у нейтральному статусі.
  • 30 квітня російські пропагандисти повідомили, що французька влада відхилила акредитаційні заявки на Олімпіаду-2024 від росіян, які хотіли поїхати на Ігри як волонтери.
Теги:
Світ
Росія
Італія
велоспорт
Олімпіада
Олімпіада-2024
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