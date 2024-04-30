Франція відмовилась акредитувати російських "волонтерів", які зібрались на Олімпіаду-2024

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

"Я отримала від оргкомітету офіційний лист, в якому було сказано, що влада Франції не схвалила мою заявку як волонтера на Олімпіаду. Я зв’язалася з більш ніж 20 росіянами, з якими пройшла не одну Олімпіаду, які також подавали волонтерські заявки. Усім цим людям, які мають великий досвід, також прийшла відмова", - розповідає одна з російських "волонтерок".

Водночас росіянка скаржиться, що в організаційному комітеті їй не змогли пояснити, чому влада Франції відхилила заявку.

"Я дуже засмучена тим, що отримала відмову. З огляду на те, що на Олімпіади в минулі роки їздило дуже мало волонтерів із Росії, я думаю, що такі ж листи вчора отримали всі претенденти, які мають російські паспорти", - скаржиться "волонтерка".

Олімпійські ігри відбудуться в Парижі з 26 липня до 11 серпня 2024 року. Росія і Білорусь не змагатимуться там у командних видах спорту, проте білоруські та російські атлети вийдуть на індивідуальні змагання у статусі "нейтральних".