"Набий їм морду": Лукашенко "благословив" білорусів, які поїдуть на Олімпіаду у нейтральному статусі

Про це повідомляє білоруське агентство БелТА.

"Якщо вже ти відібрався і їдеш туди у нейтральному статусі, набий їм морду, покажи їм, що ти справжній білорус. Ми все одно розумітимемо, що ти білорус, і коли ти вийдеш переможцем - це для нас хороша тема, щоб ми їм ще й політично морду набили", - йдеться в заяві самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Олімпійські ігри відбудуться в Парижі з 26 липня до 11 серпня 2024 року. Росія і Білорусь не змагатимуться там у командних видах спорту, проте білоруські та російські атлети вийдуть на індивідуальні змагання у статусі "нейтральних".