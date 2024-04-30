"Набий їм морду": Лукашенко "благословив" білорусів, які поїдуть на Олімпіаду у нейтральному статусі
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко "благословив" спортсменів, які виступлять на Олімпійських іграх у нейтральному статусі
Про це повідомляє білоруське агентство БелТА.
"Якщо вже ти відібрався і їдеш туди у нейтральному статусі, набий їм морду, покажи їм, що ти справжній білорус. Ми все одно розумітимемо, що ти білорус, і коли ти вийдеш переможцем - це для нас хороша тема, щоб ми їм ще й політично морду набили", - йдеться в заяві самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Олімпійські ігри відбудуться в Парижі з 26 липня до 11 серпня 2024 року. Росія і Білорусь не змагатимуться там у командних видах спорту, проте білоруські та російські атлети вийдуть на індивідуальні змагання у статусі "нейтральних".
- 31 березня мер Парижа Анн Ідальго заявила, що спортсменам з Росії та Білорусі будуть не раді в її місті під час літніх Олімпійських ігор.
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