Російським і білоруським спортсменам не будуть раді на Олімпіаді, - мер Парижа
Мер Парижа Анн Ідальго заявила, що спортсменам з Росії та Білорусі будуть не раді у її місті під час літніх Олімпійських ігор
Про це пише Barron’s.
"Я хочу сказати російським та білоруським спортсменам, що їм не будуть раді в Парижі, і сказати українським спортсменам та всьому українському народу, що ми їх дуже сильно підтримуємо", - наголосила Ідальго.
Таку заяву вона зробила під час поїздки до Києва, де мер Парижа відвідала тренувальний центр для українських спортсменів.
Нагадаємо, Олімпійські ігри відбудуться в Парижі з 26 липня до 11 серпня 2024 року. Росія і Білорусь не змагатимуться там у командних видах спорту. Натомість білоруські та російські атлети вийдуть на старти в індивідуальних змаганнях у статусі "нейтральних".
- 9 лютого Анн Ідальго відвідала столицю України та виступила на засідання Київської міської ради.
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