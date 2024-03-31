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Російським і білоруським спортсменам не будуть раді на Олімпіаді, - мер Парижа

31 березня, 2024 неділя
14:03
Світ Анн Ідальго

Мер Парижа Анн Ідальго заявила, що спортсменам з Росії та Білорусі будуть не раді у її місті під час літніх Олімпійських ігор

Про це пише Barron’s.

"Я хочу сказати російським та білоруським спортсменам, що їм не будуть раді в Парижі, і сказати українським спортсменам та всьому українському народу, що ми їх дуже сильно підтримуємо", - наголосила Ідальго.

Таку заяву вона зробила під час поїздки до Києва, де мер Парижа відвідала тренувальний центр для українських спортсменів.

Нагадаємо, Олімпійські ігри відбудуться в Парижі з 26 липня до 11 серпня 2024 року. Росія і Білорусь не змагатимуться там у командних видах спорту. Натомість білоруські та російські атлети вийдуть на старти в індивідуальних змаганнях у статусі "нейтральних".

  • 9 лютого Анн Ідальго відвідала столицю України та виступила на засідання Київської міської ради.
Теги:
Спорт
Україна
Росія
Білорусь
Франція
Олімпіада
Олімпіада-2024
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