Російським і білоруським спортсменам не будуть раді на Олімпіаді, - мер Парижа

Про це пише Barron’s.

"Я хочу сказати російським та білоруським спортсменам, що їм не будуть раді в Парижі, і сказати українським спортсменам та всьому українському народу, що ми їх дуже сильно підтримуємо", - наголосила Ідальго.

Таку заяву вона зробила під час поїздки до Києва, де мер Парижа відвідала тренувальний центр для українських спортсменів.

Нагадаємо, Олімпійські ігри відбудуться в Парижі з 26 липня до 11 серпня 2024 року. Росія і Білорусь не змагатимуться там у командних видах спорту. Натомість білоруські та російські атлети вийдуть на старти в індивідуальних змаганнях у статусі "нейтральних".