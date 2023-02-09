Мер Парижа Ідальго прибула до України та виступила у Київраді

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у telegram.

За його словами, Анн Ідальго вдруге за час повномасштабної війни РФ проти України відвідує столицю. Французька делегація прибула з допомогою та передала Києву 10 генераторів.

Ідальго під час виступу в Київраді пообіцяла, що парижани, французи та європейці будуть поруч з українцями до перемоги.

"Сьогодні я йшла містом, яке вистояло. Київ чинить опір. Як і вся Україна. Вона протистоїть, попри холод, на бомбардування, обмеження, оплакуючи загиблих. І ми розділяємо цю тугу з вами, вшановуючи їх", - сказала Ідальго.

Вона долала, що не хоче бачити росіян у Парижі, де у 2024 році відбудеться Олімпіада, доки їхні війська бомбардують українські міста.

"Поки російські війська продовжуватимуть вас бомбардувати, націлюватися на ваше цивільне населення та вашу інфраструктуру, поки російські солдати окупують вашу територію, я не хочу, щоб російські спортсмени брали участь у спортивних змаганнях. Це моє переконання як мера, як політичного лідера, як переконаної європейки. Я не сумніваюся, що Міжнародний олімпійський комітет зможе підтримати цю позицію", - заявила Ідальго.