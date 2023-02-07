Мер Парижа Ідальго виступила проти участі росіян в Олімпіаді
Міська голова французької столиці Анн Ідальго виступила проти участі росіян в Олімпіаді та назвала це "непристойним"
Про це вона написала у twitter.
"Поки Росія продовжує війну з Україною, я не хочу, щоб на Олімпійських іграх у Парижі була російська делегація. Я вважаю це непристойним", - пише Ідальго.
- 27 січня Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024, навіть попри погрози України бойкотувати Ігри.
- 29 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що написав листа лідеру Франції Емманюелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі.
- У МОК відповіли на критику з боку української влади та спортивної спільноти, назвавши її "наклепами".
- 6 лютого Верховна Рада звернулася до МОК із закликом заборонити участь російських та білоруських спортсменів у Іграх-2024 у Парижі.
- 6 лютого український боксер Олександр Усик закликав президента МОК Томаса Баха не допускати росіян та білорусів до участі в Олімпіаді-2024.
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