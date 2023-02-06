"Медалі РФ - з крові, смерті та сліз": Усик звернувся до президента МОК Баха
Український боксер Олександр Усик закликав президента МОК Томаса Баха не допускати росіян та білорусів до участі в Олімпіаді-2024
Відео Усик оприлюднив у Insatgram
Таким чином, він відреагував на ініціативу президента Міжнародного олімпійського комітету, дозволити російським та білоруським спортсменам виступати на Олімпіаді-2024 у нейтральному статусі.
"Я український спортсмен. Я виграв олімпійське золото з боксу в 2012 році. Я чинний чемпіон світу у надважкій вазі. Ви хочете дозволити російським спортсменам виступати на Олімпіаді. Збройні сили Росії вдерлися в нашу країну і вбивають мирних жителів", - сказав Усик.
Він наголосив, що російська армія вбиває українських спортсменів і тренерів, руйнує спортивні майданчики та зали.
"Медалі, які збираються завоювати російські спортсмени, - це медалі крові, смерті та сліз. Дозвольте побажати мирного неба над вами, міцного здоров’я та щастя", - додав Усик.
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну МОК заборонив спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у міжнародних змаганнях. Проте, президент МОК Томас Бах у січні 2023 року виступив за їхню участь в Олімпіаді-2024 в Парижі під нейтральним прапором. Для цього росіян та білорусів допустили на Азійські ігри, де вони зможуть отримати олімпійські ліцензії.
Олександр Усик є олімпійським чемпіоном-2012 у категорії до 91 кг. Він володіє титулами чемпіона світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі.
- 27 січня Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024, навіть попри погрози України бойкотувати Ігри.
- 29 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що написав листа лідеру Франції Емманюелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі.
- У МОК відповіли на критику з боку української влади та спортивної спільноти, назвавши її "наклепами".
- 6 лютого Верховна Рада звернулася до МОК із закликом заборонити участь російських та білоруських спортсменів у Іграх-2024 у Парижі.
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