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Учені пояснили, що за яскраві спалахи могли бачити українці вночі

1 травня, 2024 середа
19:01
Наука Вчені знайшли докази того, що континенти утворилися в результаті ударів гігантських метеоритів

У ніч на 1 травня українці в Харківській, Сумській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській та Київській областях могли бачити яскраві спалахи в небі. Учені пояснюють, що це, ймовірно, був метеорит

Про це повідомляє BBC Україна.

"Безумовно, це - об'єкт, який прилетів з космосу", - сказав завідувач лабораторії в Головній астрономічній обсерваторії НАН України Іван Крячко.

За його словами, тіло може бути природного походження, і в такому випадку воно є болідом - дуже яскравим метеоритом. Водночас є припущення, що об’єкт має штучне походження і є шматком так званого космічного сміття.

"Під космічним сміттям ми розуміємо залишки різних космічних апаратів, ракетоносіїв і навіть інструментів, які час від часу астронавти і космонавти, що виходять за межі космічної станції, втрачають", - пояснив Крячко.

Він додав, що таке сміття літає навколо Землі й потроху згорає в атмосфері.

"Звісно, люди вражені, людей це схвилювало. Але наукову спільноту, зокрема астрономів, такі речі не особливо хвилюють, бо яскравих болідів ми спостерігали за нашу історію дуже і дуже багато. Якщо навіть вони (залишки тіла, - ред.) і долетіли, то це дуже дрібні фрагменти – тобто фактично воно згоріло в атмосфері нашої планети", - сказав експерт.

Астроном Михайло Лашко запевнив, що ці спалахи є природним явищем і шкоди для людей вони не становлять.

"Саме в кінці квітня — на початку травня Земля проходить через два метеорних потоки — Іриди і Ета-Аквариди. Імовірніше за все, цей метеор, або суперболід, як його ще називають, був з метеорного потоку Ета-Аквариди. Сам потік був породжений кометою Алея", - розповів він Суспільному.

Лашко зазначив, комета під час руху навколо Сонця втрачає свої частинки - а саме камінці й пил. Тому очевидно, що в ніч на 1 травня така часточка залетіла в атмосферу над Україною та згоріла. 

Науковець додав, що на нашу планету падає тисячі тонн метеорної речовини щодоби. Найактивніші метеорні потоки спостерігаються в липні-серпні, а також взимку. Усього активних потоків навколо Землі є приблизно 10 на рік. 

  • 2 лютого повідомлялось, що астероїд завбільшки з хмарочос пролетить на відстані близько 2,3 млн км від Землі, однак загрози для нас він не становитиме.
Теги:
Суспільство
Україна
космос
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