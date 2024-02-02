Повз Землю на відстані 2,7 млн км пролетить астероїд розміром з хмарочос
У п'ятницю, 2 лютого, астероїд завбільшки з хмарочос пролетить на відстані близько 2,3 млн км від Землі, однак загрози для нас він не становитиме
Про це повідомляє Associated Press.
У виданні зазначили, що немає жодного шансу, що він зіткнеться з нами, оскільки пролетить на відстані в сім разів більшій за відстань від Землі до Місяця.
Згідно з оцінками Центру досліджень навколоземних об'єктів NASA, розмір космічного каменя становить від 210 метрів і 480 метрів, що відповідає розміру Емпайр-Стейт-Білдінг у Нью-Йорку або Вілліс-Тауер у Чикаго.
Цей астероїд - один з кількох, що пролетять повз нас цього тижня. Три набагато менші астероїди також безпечно наблизяться до Землі в п'ятницю, а ще два - в суботу. У неділю астероїд, приблизно вдвічі менший за 2008 0S7, пролетить на відстані 7,3 мільйона кілометрів.
Учені додали, що відкритий у 2008 році астероїд 2008 OS7 знову пролітатиме повз Землю у 2032 році на відстані 72 мільйони кілометрів.
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