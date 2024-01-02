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NASA назвало найвизначніші астрономічні події, які відбудуться 2024 року

2 січня, 2024 вiвторок
14:57
Наука Телескоп ESO

NASA склало список найвизначніших астрономічних подій 2024 року в хронологічному порядку, найочікуванішою з яких є повне сонячне затемнення 8 квітня

Про це повідомляє The Hill.

22 лютого 2024 року: З'єднання Венери та Марса

Венера і Марс наближаються одне до одного на небі дуже близько приблизно раз на рік. Востаннє вони зближувалися 27 липня 2023 року.

Щоб побачити ці планети разом, ідеально перебувати в південних широтах. Для цього необхідно прокинутися до сходу сонця, вийти на місцевість без високих споруд або дерев і подивитися на південно-східний горизонт.

26 лютого 2024 року: Зодіакальне світло

Всього через кілька днів після з'єднання Венети та Марса розпочнеться двотижневий період, що стане найкращим часом для спостереження світлового явища, яке називається зодіакальне сяйво. 

Зодіакальне сяйво, також відоме як помилковий світанок, з'являється одразу після настання сутінків у вигляді конуса слабкого світла, що поширюється вгору від горизонту. Вчені вважають, що зодіакальне сяйво - це сонячне світло, що відбивається від хмар пилу, втягнутих земною гравітацією.

Щоб збільшити шанси побачити це явище, необхідно розташуватися подалі від міських вогнів та дізнатися точний час настання сутінків.

8 квітня 2024 року: Повне сонячне затемнення

Повне сонячне затемнення - це явище, коли Місяць проходитиме точно навпроти Сонця, створюючи темряву вдень і візуальний ефект вогняного кільця з боку Сонця.

Місяцю знадобиться близько 2,5 годин, щоб завершити свій шлях через Сонце, але повня триватиме лише близько чотирьох хвилин.

Останнє повне сонячне затемнення відбулося 21 серпня 2017 року.

12 квітня 2024 року: "Комета диявола" перетинає небо

Велика комета, яку зазвичай називають "кометою диявола", зробить найближчий за 70 років проліт повз Землю. Комета 12P/Pons-Brooks отримала своє прізвисько завдяки двом крижаним і газовим утворенням, які імітують форму рогів. 

Востаннє комета 12P/Понс-Брукса була видимою для нас у 1954 році.

Щоб збільшити шанси побачити комету Диявола, дивіться на ту частину неба, де з'являється Юпітер.

12 серпня 2024 року: Метеорний потік Персеїди

Метеорний потік Персеїди можна спостерігати щоліта, і 2024 рік не буде винятком. Він відбувається, коли орбіта Землі проходить через уламки комети, які вона залишила після себе.

Яскравість Місяця є найважливішим фактором для того, щоб чітко бачити метеорний потік; коли Місяць тьмяний, небо темнішає, що полегшує спостереження Персеїд.

19 серпня 2024 року: Супермісяць

Місяць обертається навколо Землі по овальній орбіті. Коли він досягне свого найближчого наближення до Землі, він також буде у повні, відомій як супермісяць. Ті, хто пропустить супермісяць 19 серпня, матимуть другий шанс побачити його під час наступних місячних циклів - 18 вересня, 17 жовтня та 15 листопада 2024 року.

Вересень-жовтень 2024 року: Чи буде комета C/2023 A3 світити яскраво?

Комету C/2023 A3 вперше помітили наприкінці 2022 - на початку 2023 року. Вчені визначили, що комета робить повний оберт навколо Сонця за 80 000 років. За їхніми оцінками, вона досягне найближчої точки до Сонця 28 вересня 2024 року.

Якщо пощастить, комета буде достатньо яскравою, щоб її могли побачити люди в південній півкулі без будь-якого обладнання протягом вересня. До жовтня комета пройде повз Сонце і може стати видимою для людей у північній півкулі до 11 або 12 жовтня 2024 року. 

13 грудня 2024 року: Метеорний потік Гемініди

Щорічний метеорний потік Гемініди - чудова подія для нових спостерігачів неба, адже це один з найнадійніших щорічних метеорних дощів. За умови ясного і темного неба під час піка зорепаду зазвичай видно близько 120 метеорів на годину. Метеори зазвичай виглядають жовтими та швидко рухаються по небу.

  • У понеділок, 1 січня, Індія запустила свій перший супутник для вивчення чорних дір в рамках амбітного проєкту з дослідження космосу.

Світ
космос
США
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