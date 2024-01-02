Індія вперше запустила у космос супутник для вивчення чорних дір
У понеділок, 1 січня, Індія запустила свій перший супутник для вивчення чорних дір в рамках амбітного проєкту з дослідження космосу
Про це повідомляє Science Alert.
Індія стала другою країною у світі, яка досліджуватиме чорні діри та інші небесні об'єкти за допомогою астрономічної космічної обсерваторії, запустивши супутник з рентгенівським поляриметром.
NASA запустило подібну місію у 2021 році та відтоді зробило безпрецедентні відкриття.
Чорні діри - це величезна кількість матерії, упакована в дуже малій області, що утворюється із залишків великої зірки, яка руйнується під час вибуху наднової.
Гравітаційне тяжіння чорних дір настільки сильне, що світло не може пройти крізь них, що робить їх дуже складними для виявлення.
Запуск супутника, здійснений Індійською організацією космічних досліджень, є частиною ширших космічних цілей країни, що включають відправку трьох астронавтів на низьку навколоземну орбіту і повернення їх назад через три дні.
Якщо запуск буде успішним, Індія стане четвертою країною, яка відправить людину в космос - наразі пілотовані місії здійснюють лише Росія, США та Китай.
Очільник ISRO С. Соманатх заявив, що 2024 рік є "роком готовності до Gaganyaan", маючи на увазі назву проєкту пілотованого запуску.
Індія також хоче відправити астронавта на Місяць до 2040 року.
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Японські науковці виявили на відстані 13,4 мільярда світлових років від Землі дві яскраві галактики. Такі результати дослідження вчених можуть підтверджувати існування механізму, що активно запускав народження зірок у ранньому Всесвіті.
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