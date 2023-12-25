Японські вчені виявили дві яскраві галактики на відстані 13 млрд світлових років від Землі

Про це пише NHK.

У повідомленні зазначено, що група астрономів під керівництвом доцента Харікане Юіті з Токійського університету виміряла відстань до галактик завдяки використанню даних інфрачервоних детекторів на борту космічного телескопа James Webb.

За словами дослідників рівень яскравості галактик передбачає, що швидкість зіркоутворення більш ніж у чотири рази вища, аніж зараз вважається. Це свідчить про активне зіркоутворення у ранньому Всесвіті.