Японські вчені виявили дві яскраві галактики на відстані 13 млрд світлових років від Землі
Японські науковці виявили на відстані 13,4 мільярда світлових років від Землі дві яскраві галактики. Такі результати дослідження вчених можуть підтверджувати існування механізму, що активно запускав народження зірок у ранньому Всесвіті
Про це пише NHK.
У повідомленні зазначено, що група астрономів під керівництвом доцента Харікане Юіті з Токійського університету виміряла відстань до галактик завдяки використанню даних інфрачервоних детекторів на борту космічного телескопа James Webb.
За словами дослідників рівень яскравості галактик передбачає, що швидкість зіркоутворення більш ніж у чотири рази вища, аніж зараз вважається. Це свідчить про активне зіркоутворення у ранньому Всесвіті.
- Раніше американські науковці знайшли залишки планети, після зіткнення якої із Землею сформувався Місяць.
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