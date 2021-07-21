Зонд Perseverance почав пошуки ознак життя на Марсі
Марсохід Perseverance у рамках дослідницької місії Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) на Марсі розпочав пошук ознак давнього життя на Червоній планеті
Про це йдеться у пресрелізі Лабораторії реактивного руху NASA.
"Якщо в кратері Джезеро було життя, то свідчення цього життя може залишатися там", - сказала головний дослідник в Лабораторії реактивного руху NASA Ебігейл Олвуд.
Марсохід фіксує перші наукові дані на Марсі, аналізує гірські породи, досліджує їх за допомогою рентгенівських променів і ультрафіолетового світла, а також збільшує камерою масштаб окремих поверхонь гірських порід в пошуку можливої активності мікробів.
Олвуд зазначила, що рентгенівський прилад Perseverance ще на випробуваннях дав несподівано високі наукові результати.
Вчені вважають, що кратер Джезеро був озером мільярди років тому.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.11
Купівля 27.11Продаж 27.32
-
EUR
Купівля 31.83Продаж 32.2
- Актуальне
- Важливе