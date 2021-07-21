Зонд Perseverance почав пошуки ознак життя на Марсі

Про це йдеться у пресрелізі Лабораторії реактивного руху NASA.



"Якщо в кратері Джезеро було життя, то свідчення цього життя може залишатися там", - сказала головний дослідник в Лабораторії реактивного руху NASA Ебігейл Олвуд.

Марсохід фіксує перші наукові дані на Марсі, аналізує гірські породи, досліджує їх за допомогою рентгенівських променів і ультрафіолетового світла, а також збільшує камерою масштаб окремих поверхонь гірських порід в пошуку можливої активності мікробів.

Олвуд зазначила, що рентгенівський прилад Perseverance ще на випробуваннях дав несподівано високі наукові результати.

Вчені вважають, що кратер Джезеро був озером мільярди років тому.