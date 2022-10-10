Додаткова військова підтримка з боку ЄС вже в дорозі, - Боррель
Голова європейської дипломатії шокований нападами Росії 10 жовтня та анонсував додаткову військову підтримку Україні
Про це голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив у Twitter.
Як зазначив посадовець, він глибоко шокований нападами Росії на мирних жителів у Києві та інших містах України.
"Таким діям не місце в 21 столітті. Я засуджую їх найсуворіше", - заявив Боррель.
Голова європейської дипломатії наголосив, що Європа – з Україною.
"Додаткова військова підтримка з боку ЄС наближається", - повідомив Боррель.
- Вранці 10 жовтня у різних районах столиці України прогриміли вибухи. П'ять людей загинули, ще понад 30 травмовані або поранені внаслідок ударів росіян
- Шевченківський район. 3 влучання по району. Пошкоджено проїжджу частину. 6 автомобілів загорілися, ще 15 пошкоджено. За попередньою інформацією 5 осіб загинуло, 24 травмовано. Також 2 влучання в різні обʼєкті інфраструктури. Постраждали 3 людини
- Святошинський район. Влучання в одноповерхову будівлю, травмовано 3 людини
- Голосіївський район. 2 влучання в різні критичні обʼєкти інфраструктури. Попередньо постраждала 1 людина
- Деснянський район. Влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Попередньо постраждала 1 людина. Наслідки уточнюються
- Окрім Київщини, обстрілів зазнала Хмельницька, Житомирська, Харківська, Івано-Франківська, Сумська, Полтавська, Львівська області.
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