Додаткові щеплення від COVID-19: МОЗ назвало терміни введення третьої дози вакцини

Про це повідомив заступник очільника МОЗ Ігор Кузін на брифінгу 14 грудня, передає Еспресо.TV.



"МОЗ дозволило щеплення додатковою дозою вакцини проти COVID-19 людям, які мають для цього медичні покази. Йдеться про людей з ВІЛ, онкологією, після трансплантації органів, тих, хто проходить імуносупресивну або імуномоделюючу терапію, та пацієнтів з низкою інших імунодефіцитних станів. Тепер вони зможуть отримати додаткову дозу через 28-90 днів після другої дози, незалежно від того, якою дозою вони щепилися раніше", - сказав він.



Заступник міністра повідомив, що для отримання додаткової дози необхідно звернутися до сімейного або профільного лікаря. Він видасть направлення на додаткове щеплення в довільній формі.



Зробити додаткове щеплення можна буде в будь-якому пункті вакцинації.



Нагадаємо, 13 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав указ № 2770 про введення третьої дози вакцини від COVID-19 людям із важкими захворюваннями відповідно до рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.

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