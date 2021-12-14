Додаткові щеплення від COVID-19: МОЗ назвало терміни введення третьої дози вакцини
Пацієнти з ВІЛ, онкозахворюваннями та низкою імунодефіцитних станів зможуть отримати додаткове щеплення проти COVID-19 через 28-90 днів після другої дози COVID-вакцини
Про це повідомив заступник очільника МОЗ Ігор Кузін на брифінгу 14 грудня, передає Еспресо.TV.
"МОЗ дозволило щеплення додатковою дозою вакцини проти COVID-19 людям, які мають для цього медичні покази. Йдеться про людей з ВІЛ, онкологією, після трансплантації органів, тих, хто проходить імуносупресивну або імуномоделюючу терапію, та пацієнтів з низкою інших імунодефіцитних станів. Тепер вони зможуть отримати додаткову дозу через 28-90 днів після другої дози, незалежно від того, якою дозою вони щепилися раніше", - сказав він.
Заступник міністра повідомив, що для отримання додаткової дози необхідно звернутися до сімейного або профільного лікаря. Він видасть направлення на додаткове щеплення в довільній формі.
Зробити додаткове щеплення можна буде в будь-якому пункті вакцинації.
- Нагадаємо, 13 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав указ № 2770 про введення третьої дози вакцини від COVID-19 людям із важкими захворюваннями відповідно до рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.
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