Українцям стало доступне третє щеплення від COVID-19: Ляшко підписав указ
У понеділок, 13 грудня, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав указ № 2770 про введення третьої дози вакцини від COVID-19 людям із важкими захворюваннями відповідно до рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
"Ми рекомендуємо вводити додаткову дозу тим, хто має медичні показання для неї у зв'язку з важкими захворюваннями, адже їхня імунна система могла не сформувати належний захист. Після введення додаткової дози ці люди будуть більш захищені від коронавірусної хвороби", - зазначив Ляшко.
Відповідно до наказу, додаткова доза вакцини, незалежно від того, яким препаратом щепилися раніше, рекомендується людям:
- з ВІЛ-інфекцією;
- з онкологією;
- після трансплантації органів;
- які проходять імунодепресивну терапію;
- які проходять імуномодулюючу терапію;
- з різними імунодефіцитними станами.
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