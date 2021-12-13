Українцям стало доступне третє щеплення від COVID-19: Ляшко підписав указ

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"Ми рекомендуємо вводити додаткову дозу тим, хто має медичні показання для неї у зв'язку з важкими захворюваннями, адже їхня імунна система могла не сформувати належний захист. Після введення додаткової дози ці люди будуть більш захищені від коронавірусної хвороби", - зазначив Ляшко.

Відповідно до наказу, додаткова доза вакцини, незалежно від того, яким препаратом щепилися раніше, рекомендується людям: