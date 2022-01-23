Доїхати маршруткою з Житомира до Києва коштуватиме 140 грн

Нині вартість такої поїздки становить 120 грн, а вже з 28-30 січня за проїзд доведеться заплатити на 20 гривень дорожче. Про це йдеться в оголошеннях, які з’явилися у маршрутках "Житомир-Київ", передає Еспресо.TV з посиланням на Житомир.info.

"Шановні пасажири, у зв’язку з підвищенням цін на паливно-мастильні матеріали, запчастини та комплектуючі автобусів, для забезпечення здійснення перевезень, вартість проїзду на маршруті Житомир-Київ з 28.01.2022 року підвищується і становитиме 140 грн. Дякуємо за розуміння", - йдеться в оголошеннях в автобусах.

У маршрутках, які вирушають до Києва з автостанції на Житньому ринку, проїзд подорожчає з 28 січня, у автобусах з майдану Перемоги - з 29 січня, з автовокзалу - з 30 січня.



Окрім того, починаючи з 29 січня цього року, зросте й вартість проїзду маршрутками всередині самого Житомира.



"Якщо зараз в електротранспорті вартість проїзду 4-5-6 гривень відповідно до способу оплати, то пропонується встановити при розрахунку транспортною карточкою чи "карткою житомирянина" на рівні 6 гривень і 8 гривень, якщо оплата готівкою або банківською карткою. Для автобусних маршрутів оплата транспортною карточкою буде становити 8 гривень, банківською карткою чи готівкою - 10 гривень", - пояснив начальник управління транспорту та зв’язку Костянтин Підпокровний.

Вартість проїзду для учнів загальноосвітніх шкіл вартість проїзду залишається на рівні 3 грн, але при умові оплати безготівково - транспортною карточкою, готівкою треба буде платити 4 гривні в електротранспорті та 6 грн в автобусі.





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