Долар за курсом НБУ перетнув позначку в 29 грн

Про це повідомляє сайт НБУ.



Євро за курсом НБУ коштує 33,17 грн, 10 російських рублів - 3,65 грн.



На готівковому ринку станом на 7:00, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар купують у середньому по 30,10 грн, продають - по 30,80 грн.



При цьому пропозиції купівлі коливаються від 29,4 грн до 30,30 грн, продажу - від 29,80 грн до 32 грн.



Напередодні, 23 лютого, офіційний валютний курс становив 28,99 грн/$, 32,90 грн/євро, 3,67 грн за 10 російських рублів.



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