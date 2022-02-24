Долар за курсом НБУ перетнув позначку в 29 грн
На четвер, 24 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долару на рівні 29,26 грн/$
Про це повідомляє сайт НБУ.
Євро за курсом НБУ коштує 33,17 грн, 10 російських рублів - 3,65 грн.
На готівковому ринку станом на 7:00, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар купують у середньому по 30,10 грн, продають - по 30,80 грн.
При цьому пропозиції купівлі коливаються від 29,4 грн до 30,30 грн, продажу - від 29,80 грн до 32 грн.
Напередодні, 23 лютого, офіційний валютний курс становив 28,99 грн/$, 32,90 грн/євро, 3,67 грн за 10 російських рублів.
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