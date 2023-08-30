Долучився до бойовиків "Призрака" та воював за противника: СБУ затримала жителя Одеси

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що підозрюваним виявився місцевий житель Одеси, який був прихильником "кремлівського режиму". Під час масових заворушень у місті на початку травня 2014 року він брав активну участь у провокаціях на користь Росії.

За даними правоохоронців, тоді, щоб уникнути відповідальності за свої злочини, він втік до тимчасово окупованої частини Луганської області, де приєднався до лав бойовиків.

"Там його призначили командиром розвідувального підрозділу підконтрольного РФ угруповання "Призрак", яке у подальшому було підпорядковано командуванню 2-го армійського корпусу країни-агресора", - пояснили в СБУ.

З того часу затриманий під псевдонімом "Санта" воював проти українських військ на сході України, у тому числі в районі Бахмутської траси. Однак, згодом він вирішив залишити своїх ватажків та приховано повернувся до Одеси.

Під час обшуків правоохоронці виявили фотоматеріали із доказами його перебування у складі терористичної "ЛНР".

Слідчі Служби безпеки повідомили одеситу про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації). Йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.