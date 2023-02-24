Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Бахмут залежить від двох трас, північної та південної. Північна траса вже повністю перекрита ворогом, що треба визнати, й це доконаний факт. А що стосується південної траси, то до неї противник наблизився впритул, і вона кілька тижнів під ворожим вогневим впливом", - розповів екскомандир взводу батальйону "Айдар".

Євген Дикий пояснив, що південна траса не перекрита противником повністю, але проїзд там вже ризикований і треба проскакувати між ворожими обстрілами.

"Є ще одна запасна дорога, яка менше за трасу, і вона поза зоною досягання ворога. Відповідно, доля Бахмута вирішуватиметься, не так у самому Бахмуті, а на 90% у районі нашого Часового Яру та окупованої Кліщіївки, саме між ними й розгортається боротьба за цю південну трасу. Якщо ворогу вдасться прорватися на Часів Яр, то з того моменту тримати Бахмут вже не буде сенсу, бо при настільки поганій логістиці, буде великий ризик, що у якийсь момент закінчаться боєкомплекти й гарнізон опиниться в оточенні. А якщо одну трасу з двох, наприклад, південну вдасться достатньо довго утримувати, то скільки триматимемо Часів Яр і цю трасу, стільки може стояти Бахмут", - зауважив Дикий.