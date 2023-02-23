Ворог не зміг перерізати логістику Бахмута, - екскомандир полку Азов Жорін
Екскомандир полку Азов, майор ЗСУ Максим Жорін зазначив, що на Бахмутському напрямку відбувається забезпечення позицій ЗСУ всім необхідним
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ситуація важка навколо Бахмута та в місті. Попри величезні втрати, ворог кидає нові й нові підрозділи щодня, але досягти своїх цілей не може. На півночі від Бахмута противник, на жаль, просувається по 50 метрів. На півдні від Бахмута ситуація інша, на деяких ділянках є успіх у ЗСУ по просуванню вперед", - зауважив Жорін.
Екскомандир полку Азов також додав, що навколо Бахмута критичної ситуації немає, але бої точаться щодня.
"Противник мріяв обрізати логістику Бахмута та сподівався на його захоплення, але цього не вийшло у ворога. Є дороги, які частково мають ворожий вогневий контроль, але це не є критичним. Не дивлячись на тимчасові успіхи ворога, логістику Бахмута загарбники перерізати не змогли й не зможуть. Забезпечення міста, евакуація поранених, забезпечення позицій ЗСУ, забезпечення оснащенням та боєкомплектом відбувається. Утримувати позиції у Бахмуті та навколо - можливо", - наголосив Жорін.
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