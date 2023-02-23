Британська розвідка назвала імовірний напрямок, де РФ вчергове намагатиметься наступати
Попередньої доби Вугледар опинився під потужним обстрілом: імовірно, РФ готується до чергових наступальних операцій у цьому районі
Про це у щоденному звіті пише міноборони Великої Британії у twitter.
Зазначається, що упродовж минулих двох діб тривали важкі бої в районі Бахмута, де українські сили зберігають відкритими шляхи постачання на захід, попри поступове оточення Росією протягом останніх шести тижнів.
"Південніше у Донецькій області місто Вугледар знову зазнало сильного обстрілу. Існує реальна ймовірність того, що Росія готується до нових наступальних дій у цьому районі, попри дорогі невдалі атаки на початку лютого та наприкінці 2022 року", - ствердили у розвідці Великої Британії.
Зокрема фахівці поінформували: імовірно, східне угруповання російських військ усе ще несе відповідальність за операцію поблизу Вугледара.
"Її командувач, генерал-полковник Рустам Мурадов, ймовірно, перебуває під сильним тиском, щоб покращити результати після різкої критики з боку російської націоналістичної спільноти після попередніх невдач.Проте навряд чи у Мурадова є ударна сила, здатна здійснити прорив", - резюмували в міноборони Великої Британії.
- Нагадаємо, 22 лютого речник оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський повідомив, що біля Вугледара російські війська за добу 43 рази штурмували позиції ЗСУ.
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